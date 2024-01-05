Atatürk film ekibine saldırı: 600-700 kişi sopalarla geldi

DISNEY Plus, başrolünde Aras Bulut İynemli’nin oynadığı “Atatürk” dizisini son anda iptal edince yapım film olarak vizyona girdi. Filmin yapımcısı yurt dışı galasında linç edilmek istendiklerini açıkladı.

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Atatürk film ekibine saldırı: 600-700 kişi sopalarla geldi

DISNEY Plus, başrolünde Aras Bulut İynemli’nin oynadığı “Atatürk” dizisini 29 Ekim 2023 tarihinde yayınlamaya hazırlanıyordu. Ancak platform son anda diziyi yayınlamadı. Büyük tepki çeken iptal sonrası “Atatürk” dizisini FOX ve Lanistar Medya iki film olarak televizyon ve sinemalarda seyircilere buluşturma kararı aldı.

Ayar Los Angeles'ta saldırıya uğradıklarını açıklayarak "Bizi dışarı çıkardılar, devam edin dediler 600-700 kişinin içinde kaldık, sırtıma boynuma sopalarla vurdular. Yere düşsek ölebilirdik, konsolos yardımcımıza vurdular" dedi.

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İkinci bölümü yayınlanacak filmin galasında Saner Ayar, ilk film için bazı ülkelerdeki gala mekânlarının, lobi faaliyetleri ve terör tehdidi nedeniyle çekildiklerini hatırlattı:

“Avrupa’da Paris, Berlin, Amsterdam ve Brüksel’de gala yapmak üzere bütün salonları kiraladık, ödemelerini yaptık. Terör örgütlerinin baskısıyla bütün salonlar ödemeleri geri gönderdi. Avrupa’nın en büyük tanıtım ajansıyla anlaştık, paralarını ödedik. Döndüler, bütün parayı iade ederek bu işleri yapamayacaklarını ifade ettiler. Atatürk ve Türkler ile dünyanın savaşı bitmemiş.”

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