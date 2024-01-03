Beyazperdede bu hafta vizyona girecek filmler
Bu hafta sinemada, Atatürk 1881 - 1919 (2. Film), Demon: Azab-ül Kem ve Filme Gel gibi birbirinden farklı yapımlar vizyona girecek.
Aras Bulut İynemli’nin Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdığı merakla beklenen Atatürk serisinin ikinci filmi Atatürk 1881 - 1919 (2. Film), Çanakkale Savaşı’na ve 1919 yılına kadar süren sürece odaklanıyor. Doğu Cephesi’nde Ruslara, Suriye cephesinde ise İngilizlere karşı büyük bir mücadele verecek olan Mustafa Kemal sonunda 1. Dünya Savaşı’nda savaş kaybetmeyen tek Osmanlı Subayı olarak tarihe geçecektir. Ancak cephelerde verdiği bu büyük başarıların ardından İstanbul'a döndüğünde Mustafa Kemal'i kötü bir sürpriz bekler.
Senaristliğini ve yönetmenliğini Ulaş Bahadır’ın üstendiği Başkan, belediye başkanlarından memnun olmayan ve yerel seçimlerde değiştirmek isteyen kasaba halkının yaşadıklarını konu ediniyor. Diren Polatoğulları, Necip Memili, Büşra Pekin, Nursel Köse, Şerif Sezer, Füsun Demirel gibi isimlerden oluşan kadrosuyla vizyona giren film, izleyiciyi kahkaha tufanına davet ediyor.
Taika Waititi yönetmenliğinde vizyona girecek Atan Kazanır (Next Goal Wins), American Samoa takımının ve antrenör Thomas Rongen'in hikayesine odaklanıyor. Avustralya'ya karşı aldığı efsanevi 31-0’lık yenilgisinden bu yana dünyanın en kötü futbol takımlarından biri olarak kabul edilen Amerikan-Samoa milli futbol takımı, sonraki 30 uluslararası maçta da galibiyet kaydedemez. Dünyanın en kötü futbol takımını güçlendirmesi için Thomas Rongen, imkansızı ulaşılabilir kılacak planlar yapmaya başlar. Thomas, takımın kaderlerini değiştirmeyi başarabilecek midir?
Haftanın korku filmlerinden Demon: Azab-ül Kem, satanizme merak salan içerik üreticisi arkadaşların büyük bir projeye girişmelerini konu ediniyor. Süryanilerin yaşadığı Karalar isimli kasabaya giden 4 arkadaş, eskiden büyücülük yapan Süryani bir büyücünün evinde konaklarlar. Evde kendilerini satanist bir ayinin içerisinde bulan grup, evden kurtulmak için zorlu bir mücadele vermek zorunda kalırlar…
Haftanın bir diğer komedi filmli Filme Gel, en büyük hayali film çekmek olan üç arkadaşın bu hayali gerçekleştirmek için çıktıkları macerayı konu ediniyor. Yıllarca dikiş tutturamayan üç arkadaş, bir film çekmek üzere güçlerini birleştirmeye karar verirler. Çetin’in eniştesinin kullanılmayan minibüsünü tamir edip yola koyulan ekip, artık filmi çekmeye hazırlardır ancak maceraya düğünü terk edip gizlice minibüse yerleşen Seda da dahil olur. Üç kafadarın film çekimi için gittikleri otelin sahibinin ise mafyacılıktan sıkılıp başka meslek arayışı için kafasını dinlemeye gelen Kadırgalı Kerim’in olması işlerin iyice karışmasına neden olur.
Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Küçük Deniz Kızı (The Little Mermaid), insan olabilmek için bir deniz cadısıyla anlaşma yapan bir deniz kızının hikayesini konu ediniyor. Kız kardeşlerinin insanların karada sürdürdüğü harika hayatlarla ilgili anlattığı hikayelerle büyüyen bir deniz kızı prensesi olan Sereia, insan prens Lucas'a aşık olur. Prenses, Lucas'a olan özlemiyle deniz cadısı Revina'ya başvurur ve Revina ona bir teklifte bulunur. Bir yıl boyunca Sereia'ya Lucas'ın kalbini kazanmaya çalışabileceği bir insan formu verecektir. Ancak bu iyiliğin bedeli oldukça yüksektir…