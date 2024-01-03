Beyazperdede bu hafta vizyona girecek filmler

Haftanın bir diğer komedi filmli Filme Gel, en büyük hayali film çekmek olan üç arkadaşın bu hayali gerçekleştirmek için çıktıkları macerayı konu ediniyor. Yıllarca dikiş tutturamayan üç arkadaş, bir film çekmek üzere güçlerini birleştirmeye karar verirler. Çetin’in eniştesinin kullanılmayan minibüsünü tamir edip yola koyulan ekip, artık filmi çekmeye hazırlardır ancak maceraya düğünü terk edip gizlice minibüse yerleşen Seda da dahil olur. Üç kafadarın film çekimi için gittikleri otelin sahibinin ise mafyacılıktan sıkılıp başka meslek arayışı için kafasını dinlemeye gelen Kadırgalı Kerim’in olması işlerin iyice karışmasına neden olur.