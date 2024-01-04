Tutuklu gazeteci Furkan Karabay'ın ilk kitabı çıkıyor

Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, açık olarak görülen bir duruşma tutanağını haberleştirdiği için gözaltına alınmış, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Karabay, mahkemece tutuklanarak Marmara Cezaevi'nde götürülmüştü.

İLK KİTABI ÇIKIYOR

Tekin Yayınevi, kamuoyuna açılmış bir mahkeme tutanağını haberleştirdiği için tutuklanan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay'ın ilk kitabı 'Gurban'ın yakında yayınlanacağını duyurdu.

Yayınevi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Furkan Karabay bir gazeteci. Halkın yani bizlerin haber alma hakkını koruyan genç ve idealist bir gazeteci. Kamuoyuna açık bir mahkeme tutanağını haberleştirdiği için "kişiselleşmiş yargı" onu 6 gün önce tutukladı. Uzun zamandır çalıştığı ilk kitabı GURBAN okurlara emanet" ifadeleri kullanıldı.