İlk bölümden itibaren dizideydi... Yalı Çapkını dizisinden ayrıldı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kanal D dizisinde flaş bir veda yaşanacak. Kanal D’nin 3. sezonunda da rekor kıran dizisi “Yargı”nın ekibinden ayrılacak isim dizinin ilk bölümünden itibaren kadrodaydı.

METİN AMİRİN HİKAYESİ SONA ERDİ

“Yargı” dizisi her pazar nefes kesen hikâyesi ve güçlü oyunculuklarıyla reytinglere damga vurmaya devam ediyor. Sema Ergenekon’un muhteşem kalemiyle, başarılı yönetmen Ali Bilgin’i buluşturan Emmy Ödüllü dizide bomba bir ayrılık yaşanacak. Dizinin Metin amiri Hüseyin Avni Danyal projeye veda edecek.

YENİ DİZİ ANLAŞMASINA İMZA ATTI

Değerli aktör yine Kanal D’nin iddialı yeni dizisi “Taş, Kağıt, Makas”la anlaştı. MF Yapım imzalı diziyi Yusuf Pirhasan yönetecek, Uğraş Güneş’in ise yazdığı dizi hafta başına doğru sete çıkacak. “Remember: War Of The Son” dizisinden uyarlanan dizide Hüseyin Avni Danyal “Kadri” karakterini canlandıracak ve dişli avukat Harun’un (Ozan Güven) akıl hocası olarak seyirci karşısına çıkacak. Ekin Koç (Umut), Serra Arıtürk (Alev), Burak Yörük (Fecir), Aytaç Uşun (Azad) ve Hande Ataizi rol alacak. “Taş, Kağıt, Makas”ın bugün okuma provası yapılıyor.

EKİP VEDAYA ÇOK ÜZÜLDÜ

Öte yandan Hüseyin Avni Danyal'ın Yargı dizisine veda etmesi Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu olmak üzere çok sayıda ünlü oyuncuyu da derinden üzdü. Diziden daha önce de Pars karakterine can veren Mehmet Yılmaz Ak ayrılmıştı.