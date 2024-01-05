Fatih Altaylı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı

Gazeteci Fatih Altaylı, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek için İstanbul Adliyesi'ne geldi. Prof. Dr. Celal Şengör de, Altaylı'ya destek için adliyede hazır bulundu.

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Fatih Altaylı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında "suçu ve suçluyu övme" ile "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlarından resen başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "karakola imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Hakkında başlatılan soruşturmalar kapsamında ifade işlemleri için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gelen Altaylı, avukatlarıyla Basın Suçları Soruşturma Bürosuna çıktı.

Altaylı, ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın bu talebini kabul ederek Altaylı hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "karakola imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Fatih Altaylı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı - Resim : 1

Prof. Dr. Celal Şengör de, Altaylı'ya destek olmak için adliyeye geldi.

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