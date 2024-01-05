'Torpil' mesajıyla gündeme gelen Bakan Yardımcısı: 'Yarım saat cep telefonu çekilir mi?'

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın telefon ekranında yer alan "Görevde yükselme sınavına girdiğimi söylemiştim, bilgilerimi atmamı istemiştiniz" mesajını paylaşan Fox TV, Can'ın torpil yaptığını öne sürdü. Haberde, Memleket Partisi'nden AKP'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'nin de torpil talep ettiği iddia edildi. Ramazan Can, Fox TV muhabirini cevaplamadan uzaklaşırken Çelebi ise konuya ilişkin olarak yaptığı paylaşımda, "Şehit yakını diyerek mülakatta hassasiyet gösterilmesini istemem torpilmiş. İsteyen gazetecilere gösterelim" dedi.

Adalet Akademisi'nde "görevde yükselme" sınavıyla ilgili talep mesajlarına anıt verip özel kalemine yönlendirirken Fox TV'nin kayda aldığı Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, konuştu.

Mesajları görüntüleyen FOX Haber'in kameralarını görünce uzaklaşmaya çalışan Can, muhabirin "Dün ortaya çıkan torpil mesajları vardı, neler söyleyeceksiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Torpil mesajları falan yok. Temel hak ve hürriyetler, kişi hak ve hürriyetleri, mahremiyet konusuna da biraz bakın. Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi?"

"YARGIYA MÜDAHALE YOK"

Muhabirin "Kamu yararı var yalnız yapılan haberde" ifadeleri üzerine ise Can, "Kanun açık iyice okuyun" diye yanıt verdi.

Adalet Bakan Yardımcısı Can, kameraya takılan, "Mahkemesini arayıp erken duruşma tarihi verilmesi hususunu istirham ettim. Vakilimize selamınızla bilgi verdim" mesajının hatırlatılıp "Yargıya müdahale konusunda neler söyleyeceksiniz?" sorusuna karşılık ise "Öyle bir şey yok. Bize talepler gelir, ilgili yerlere iletiriz” dedi.