Torpil yapan bakan yardımcısı suç üstü yakalandı

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’ın görevde yükselme mülakatına girecek bazı personelin torpil taleplerine ‘takipteyiz’ diyerek özel kalemine yönlendirdiği ortaya çıktı.

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Torpil yapan bakan yardımcısı suç üstü yakalandı

Sosyal medya hesabından bayraklar paylaşarak “Bu ülke islam ülkesidir…” diyen Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’ın görevde yükselme mülakatına girecek bazı personelin torpil taleplerine ‘takipteyiz’ diyerek özel kalemine yönlendirdiği öğrenildi

Yargıtay binasında düzenlenen Adalet Akademisi programında, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’ın torpil yazışmaları kameralara yakalandı.

Bakanlığın görevde yükselme mülakatına girecek bazı personel için gelen torpil taleplerini tek tek yanıtladı, yapılacakları özel kalem müdürüne havale etti. Can’ın bir mesaja “Abi notumuzu aldık takip edeceğiz inşallah” diye yanıt verdiği görüldü.

Cep telefonundaki yazışmalarının Fox Tv kameraları tarafından görüntülendiğinden habersiz olan Can’a torpil talebini iletenlerden biri de CHP’den AKP’ye geçen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’ydi.

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