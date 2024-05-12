Atilla Yeşilada yatırımcıları uyardı ve tüyoyu verdi! 1 yatıran 15 alacak

TL'deki değer kaybı artarak devam ederken yatırımcılar nereye yatırım yapacağını kara kara düşünür olmuş durumda. Türkiye'nin en çok bilinen ekonomi uzmanlarından birisi olan Atilla Yeşilada, yatırım yaparak servet kazanacak kişilere ilginç bir öneride bulundu ve servetini katlayacak yatırımcıları açıkladı.

TARİHİ REKORLARA HAZIR OLUN

Yeniçağ'ın aktardığı habere göre; Yatırım kararı alan yatırımcılar, uzmanların görüşlerini genellikle önemser. Bu çerçevede ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, yatırımcılara borsa konusunda önemli bir uyarıda bulunarak tarihi rekorlar hakkında bilgi verdi.

HİSSE SENETLERİNE İLGİ ARTTI

Son dönemlerde birçok yatırımcı, Türk lirası varlıklarna dönüş yaparken, faiz oranının yüzde 50'ye yükselmesiyle beraber yükselişlerin arttığı ifade ediliyor.

Bu zaman diliminde Türk lirası mevduat faizleri de yüzde 60 oranlarına kadar çıkarken, Borsa İstanbul'daki hisse senetlerine olan ilginin de arttığı ortaya çıktı.

Son dönemlerde borsa, 10 bin seviyesini aşarak tarihi rekorunu egale etti. Türk lirasındaki yükselişlerle beraber hisse senetlerinde de artışlar gözlemlendi.

Yabancı yatırımcıların da borsayla alakadar olduğu ve bu şirketlerin sermayesini temsil eden hisse senetlerinin önem kazandığı görüldü.

15 BİN’E YAKLAŞACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Son zamanlarda yaşanan artışlarla birlikte borsanın rekorlar kırdığını ifade eden ekonomist Atilla Yeşilada, Türkiye'nin gri listeden çıkmasının ardından sıcak nakit para akışları almasına devam edeceğini söyledi.

Yeşilada, hisse senetlerine olan yatırımcı ilgisinin yükseldiğini gözlemlediklerini ve bunun borsaya yüklü miktarda para girişine işaret ettiğini aktardı.

Borsanın gerçek değerinin 12 bin dolar civarında olduğunu fakat 2024 sonuna doğru 15 bine yaklaşacağını beklediklerini ifade etti.

Not: Haberde yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.