İsmail Saymaz: CHP yarın 4 büyükşehirde aynı isimleri aday gösterecek

İsmail Saymaz, CHP'nin yarın büyükşehirde aynı isimleri aday göstereceğini söyledi.

İsmail Saymaz: CHP yarın 4 büyükşehirde aynı isimleri aday gösterecek

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP'nin yarın bazı il ve ilçelerde adaylarını açıklayacağını söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Saymaz, "CHP yarın Antalya, Mersin, Adana ve Aydın Büyükşehir ile Artvin belediye başkanlarını yeniden aday gösterecek. Bu başkanların yanı sıra İstanbul’da Beyoğlu, Üsküdar, Tuzla, Eyüpsultan, Güngören, Çatalca, Gaziosmanpaşa ve Sancaktepe başkan adayları ilan edilebilir" dedi.

Saymaz şöyle devam etti:

"CHP’nin yarın açıklayacağı İstanbul’daki muhtemel ilçe başkan adayları: Üsküdar: Sinem Dedetaş Beyoğlu: İnan Güney Sancaktepe: Alper Yeğin Eyüp: Bülent Özmen Çatalca: Erhan Güzel Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe Güngören: Temel Akkoç Tuzla: Eren Ali Bingöl"

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