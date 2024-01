Yargıtay’ın Can Atalay kararına avukatlar tepkili: “Artık bu ülkede yaşayan hiçbir yurttaşın Anayasal güvencesi kalmadı”

Anayasa Mahkemesi, (AYM) Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili ikinci kez hak ihlali kararı vermişti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk ihlal kararında olduğu gibi, dosyayı Yargıtay'a gönderdi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi dosyayla ilgili kararını bugün verdi. Daire, "Anayasa Mahkemesi'nce verilen ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığını, bu bağlamda Anayasa'nın 153/6. Maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını" belirterek Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmamasına karar verdi.

AVUKAT DENİZ ÖZEN: “ARTIK BU ÜLKEDE YAŞAYAN HİÇBİR YURTTAŞIN ANAYASAL GÜVENCESİ KALMADI”

Gerçek Gündem’e konuşan Can Atalay’ın avukatı Deniz Özen, Yargıtay 3.Ceza Dairesi’nin verdiği kararla Anayasa’nın fiilen askıya alındığını söyledi. Ülkede yaşayan hiçbir yurttaşın artık Anayasal güvencesi kalmadığını belirten Özen, “Anayasa’nın 83’üncü ve 153’üncü maddesi çok açık. Bu kararı veren Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin son 1 yıl içinde verdiği kendi içtihatları da var. Yargıtay 3.Ceza Dairesi kendi kararlarına da Yargıtay Ceza Genel Kurulunun kararlarına da aykırı davrandı” dedi.

Özen, Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesinin kararlarına da aykırı davrandığını belirterek Yargıtay 3.Ceza Dairesi’nin kararını tehdit olarak yorumladı:

“Türkiye’de Anayasa fiilen askıya alınmış durumdadır. Bütün milletvekilleri yani Mecliste Can Atalay dışındaki 599 milletvekili de bu tehdit altındadır. Mesele Can Atalay olmaktan çoktan çıktı zaten. Bu tehdit sadece Can Atalay için değil sadece, Meclis’te bulunan 599 milletvekili açısından da geçerlidir.”

AVUKAT AKÇAY TAŞÇI: “MESELE CAN ATALAY MESELESİ DEĞİL, TÜRKİYE’DE YASAMA DOKUNULMAZLIĞI RAFA KALDIRILDI”

Gerçek Gündem’e konuşan Can Atalay’ın Avukatı Akçay Taşçı da Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

“Şu anda mesele Can Atalay meselesi değildir. Esas mesele Türkiye’de yasama dokunulmazlığının, milletvekili dokunulmazlığının rafa kaldırılması meselesidir. Yargıtay vermiş olduğu kararla Anayasa Mahkemesi’ni fiilen ilga etmiştir.”

Kaynak: Gerçek Gündem