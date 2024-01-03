ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor

Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Cumartesi günü kendisinin misafiri olarak Türkiye geleceğini duyurdu. Blinken'ın ziyareti İsrail'in Beyrut'ta Hamas yöneticisi Salih el-Aruri'yi öldürmesinin ardından bölgede büyüyen gerilimin gölgesinde gerçekleşecek.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Cumartesi günü kendisinin misafiri olarak Türkiye geleceğini duyurdu.

Blinken'ın Türkiye ziyareti, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Salih el-Aruri'yi insansız hava aracıyla öldürmesinin ardından gerçekleşecek.

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Bölgede gerilim üst perdeye çıkmışken bugün de İran'ın Kirman eyaletinde Devrim Muhafızları'nın eski komutanı Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen iki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e, yaralıların sayısı da 170'e yükseldi.

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Normal şartlar altında yarın Türkiye'ye İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ziyareti bekleniyordu.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: AA

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Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail Hamas
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