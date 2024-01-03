İran'da 2 büyük patlama: Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye gelecekti

ABD tarafından öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümünde Kirman şehrinde yapılan anma töreni sırasında iki patlama meydana geldi.

Ardı ardına gelen patlamaların terör saldırısı olduğu öne sürülürken, patlamaların Süleymani'nin mezarının yakınlarında olduğu bildirildi.

Patlamalarda 170 kişinin yaralandığı bildirilirken, ölü sayısının 73'e çıktığı eklenmişti.

Olaya ilişkin bilgiler gelmeye devam ederken İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 4 Ocak'ta yapacağı Türkiye ziyaretinin ne olacağı merak konusu oldu.

Yarın gerçekleştirilecek ziyarette Türkiye'nin İran'dan özellikle terörle mücadelede somut işbirliği talep edeceği söyleniyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem