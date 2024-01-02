İsrail basını: Aruri suikastı sonrası Blinken, Tel Aviv ziyaretini ertelendi
İsrail'in Hamas liderlerinden Aruri'yi öldürdüğü suikastın ardından ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın İsrail ziyareti ertelendi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bu hafta İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yapacağı ziyareti Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'nin bu akşam suikast sonucu öldürülmesinin ardından ertelediği belirtildi.
İsrail basınının aktardığı haberlerde, Blinken'ın bu hafta Tel Aviv'e yapacağı ziyaretin pazartesi gününe ertelendiği ifade edildi.
Haberde, Blinken'ın ziyaretinin ertelenmesi kararın Aruri'nin öldürüldüğü suikast sonrası gelmesine dikkati çekildi.
Öte yandan Jerusalem Post gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan kaynaklar, Blinken'ın ziyaretinin "teknik nedenlerle ertelendiğini" ve Aruri suikastıyla alakalalı olmadığını ileri sürdü.
İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında, Filistin'in Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas'ın (İslami Direniş Hareketi) liderlerinden Salih el-Aruri'nin de arasında olduğu 6 kişi ölmüştü.