Mikati şikayet etti: BM'den taraflara itidal çağrısı

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye'nin Maşrafiye bölgesindeki Hamas ofisine düzenlediği saldırıya tepkiler büyüyor.

Saldırıda, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ile birlikte 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırıyı kınadı. Lübnan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Mikati, "Bu saldırı, ülkenin güneyinde her gün çok sayıda kişinin şehit olmasına ve yaralanmasına sebep olan saldırılarının ardından, İsrail'in Lübnan'ı yeni bir çatışmaya sokmayı amaçladığı bir suçtur" dedi.

Mikati, ilgili ülkelere saldırılarını durdurması için İsrail’e baskı yapmaya çağrıda bulunarak, "İsrail yönetimini, yeni bir statüko ve angajman kuralı dayatmak üzere Gazze'deki başarısızlıklarını Lübnan'ın güney sınırına ihraç etme yoluna gitmesine karşı uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Necip Mikati'nin, Lübnan Dışişleri Bakanlığı’na İsrail’i Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etme talimatı verdiği de belirtildi. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Mikati, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile İsrail'in Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el Aruri'ye yönelik suikast saldırısını görüştü. Mikati'nin Buhabib'e, Beyrut’a saldırı düzenleyen İsrail’i Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etme talimatı verdiği ifade edildi.

Başbakan Mikati'nin, Beyrut saldırısının yanı sıra İsrail'in son dönemlerdeki Lübnan'a yönelik tüm ihlallerinin de dosyaya dahil etmesini istediği kaydedildi.

BM: GELİŞMELER ÇOK ENDİŞE VERİCİ

Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'nin öldürülmesinin ardından bölgedeki tüm taraflara azami itidal ve gerginliği azaltma çağrısında bulundu. BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Gelişmelerin "çok endişe verici" olduğunu aktaran Nino, durumun Genel Sekreter'in de daha önce uyardığı "bölgeye yayılma riskini" ortaya koyduğunu belirtti.

Nino, saldırıyla ilgili henüz tüm detayların netleşmediğini belirterek, "Genel Sekreter, tüm taraflara azami itidal ve acilen bölgesel gerginliği azaltma çağrısında bulunuyor" ifadesini kullandı.

Nino, uluslararası toplum üyelerine bölgede gerginliğin artmasını engellemek için yoğun çaba sarf etmeleri çağrısını yineleyerek, "Düşüncesizce atılacak ve bölgede şiddeti tetikleyecek adım istemiyoruz." dedi.

İRAN: İSRAİL'İN TEMELLERİNİN SUÇA DAYANDIĞININ KANITI

Öte yandan İran, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği hava saldırısını kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, bu saldırıyla İsrail’in temellerinin terör ve suça dayandığını bir kez daha kanıtladığını ifade etti.

Ülkesinin saldırıyı şiddetle kınadığını ve sonuçlarından Tel Aviv ve destekçilerinin sorumlu olacağını belirten Kenani, İsrail’in terör eylemlerine karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) başta olmak üzere uluslararası kuruluşları derhal harekete geçmeye çağırdı.