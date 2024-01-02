Suudi Arabistan'ın BRICS üyeliği resmileşti

İran'ın ardından Suudi Arabistan da BRICS ülkeler topluluğuna resmen katıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın BRICS üyeliği resmileşti

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin oluşturduğu ekonomik topluluk BRICS genişlemeye devam ediyor. Dün İran'ın resmen katıldığı topluluğa bugün de Suudi Arabistan katıldı.

Suudi devlet televizyonu, ülkenin BRICS ülkeler bloğuna resmen katıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ağustos ayında yaptığı açıklamada, krallığın önerilen 1 Ocak katılım tarihinden önce ayrıntıları inceleyeceğini ve "uygun kararı" alacağını söylemişti.

Prens Faysal bin Farhan BRICS grubunun ekonomik iş birliğini güçlendirmek için "faydalı ve önemli bir kanal" olduğunu söylemişti.

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