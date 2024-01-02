İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisini vurdu: 4 ölü

Lübnan resmi haber ajansı, İsrail’e ait bir insansız hava aracının Beyrut’ta bulunan Hamas ofisine saldırı düzenlediğini bildirdi. Saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un Dahiye'nin Maşrafiye bölgesindeki Hamas ofisine saldırı gerçekleştirdi.

AA'nın aktardığına göre saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu ifade edildi.

İsrail ordu radyosu ise saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin öldürüldüğünü öne sürdü.

ARURİ ÖLDÜRÜLDÜ

Daha sonra Lübnan resmi haber ajansı NNA da saldırıya ilişkin geçtiği haberde, Aruri ile birlikte 3 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını duyurdu.

Ajansa göre saldırının ardından İsrail'e ait askeri jetler, Beyrut ve ülkenin güneyindeki Sur şehri semalarında uçuş gerçekleştirdi.

SALİH EL-ARURİ KİMDİR?

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 19 Ağustos 1966’da Ramallah’ta doğdu. İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurulmasına katkıda bulunan el-Aruri, 15 yıl İsrail hapishanelerinde kaldıktan sonra sınır dışı edildi ve Lübnan'da yaşamaya başladı.

El-Aruri, Hamas'ın İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı, bir İsrail askeri karşılığında 1027 Filistinli esirin serbest bırakılması anlaşmasının müzakerecileri arasında yer alıyordu.