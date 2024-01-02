Hizbullah, İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenledi

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

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Hizbullah, İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenledi

Hizbullah, İsrail'e düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti yakınlarında yer alan İsrail'in 91'inci askeri karargahına bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

Hizbullah, ayrıca, sınırdaki Zirit ve Birket Rişe askeri noktalarının "uygun silahlarla" hedef alındığını kaydetti.

İSRAİL'DEN HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada Lübnan'ın güneyindeki Yarun beldesinde yer alan Hizbullah'a ait hedefleri ve askeri altyapıyı savaş uçakları ile vurduğunu duyurdu.

Açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in Şlomi yerleşim birimine yönelik 2 saldırının gerçekleştirildiği de aktarıldı.

Hizbullah ve İsrail ordusu arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan-İsrail sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda, 138 Hizbullah mensubu, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA

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