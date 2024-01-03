Rahiyasına dünya hayran, fiyatı 160 bin doları gördü: Alba trüfünün Türkiye’deki varlığı kanıtlandı

GERÇEK GÜNDEM-HABER MERKEZİ

Türkiye görkemli faunasıyla, çok zengin mantar varlığına ev sahipliği yapıyor. Bu mantarlar arasında en çok öne çıkanlar, istiridye mantarı, kanlıca (melki) mantarı, porçini (ayı mantarı), kestane mantarı, kuzu göbeği mantarı öne çıkıyor. Bu mantar türlerinin kilogram fiyatı 100 ile 2000 lira arasında değişirken dünyanın en pahalı mantarı olan trüf mantarı Türkiye’de ender bulunuyor.

Trüf’ün en güzel rayiha sahip türü beyaz trüf ama Türkiye’de bugüne kadar daha çok siyah olanına rastlanıyordu.

“Kara elmas” olarak nitelenen ancak siyah trüf mantarı Türkiye’de daha çok Burdur, Muğla, Denizli, Sinop, Samsun, Kastamonu gibi illerde çıkıyor.

Trüf Mantarı Tanıtım ve Araştırma Derneği Başkanı Niyazi Uluçoban, Türkiye’de 30 ton doğal rezervi olan ve “domalan mantarı” olarak bilinen siyah trüflerin büyük çoğunluğunu domuzların ağaç köklerinde bularak yediğini söylüyor.

ULUÇOBAN: “TRÜF AVCISI LEVENT ŞENTÜRK’ÜN BULDUĞU TUBER MAGNATUM SAYESİNDE TÜRKİYE’NİN TRÜF MACERASI ZİRVEYE ÇIKTI”

Hayatını neredeyse Türkiye’de trüf mantarı rezervinin keşfedilmesini ve üretilmesine adayan Niyazi Uluçoban önceki gün dünyanın en değerli mantarları arasında gösterilen “Beyaz Alba Trüfü”nün Türkiye’deki varlığını kanıtladıklarını söyledi.

Uluçoban, “Yazılı ve görsel medyada ‘Kilosu 200 Euro’da dan başlayıp 3000 Euro’ya kadar yükselen’ haber başlıkları ile sunulan trüf mantarı çeşidi ‘Tuber magnatum’u diğer ismiyle Alba Trüfü’nü (Beyaz Trüf) Türkiye'de bulduk.1998 yılında Denizli - Bozkurt - İnceler Beldesinde Bekir Oymak kardeşimle bulduğumuz ilk trüf ile (Tuber aestivum - Siyah yaz trüfü) başlayan ‘Türkiye'nin Trüf macerası’" geçen hafta ‘trüf avcısı’ Levent Şentürk kardeşimin bulduğu ‘Tuber magnatum’ ile 25 yıllık mücadele sonunda zirveye ulaştı ve akademik makale olarak kayıtlara alma çalışmalarımız başladı” dedi.

BEYAZ TRÜFÜN EN PAHALISI BUGÜNE KADAR 160 DOLARDAN ALICI BULDU

Dünyada bugüne kadar satılan en pahalı trüf mantarları, açık artırmada 330.000 dolara alıcı bulan 1,3 kilogram büyüklüğündeki bir beyaz trüf mantarı.

Uluçoban’ın Levent Şentürk’ün bulduğunu aktardığı Beyaz Alba Trüfü ise bugüne kadar en yüksek 160 bin dolarlık satış fiyatını gördü. 2006’da Hong Kong’da yapılan açık artırmada Hong Kong’lu emlak devi Gordon Wu yaklaşık 1,2 kilogramlık beyaz trüf için ödediği meblağ tarihin en yükseği olarak kayıtlara geçti.

2021’de talya'nın kuzeyindeki Piedmont bölgesinde yer alan Alba kasabasında düzenlenen 21. Dünya Beyaz Trüf Mantarı Müzayedesinde yaklaşık 2 kilo ağırlığındaki İtalyan trüf mantarı 103.000 Euro'ya satıldı.

“BU POTANSİYELİ DOĞRU YÖNETEBİLİRSEK 5-10 YILA İÇİNDE YÜZ MİLYONLARCA DOLARLIK BİR ‘TRÜF MANTARI SEKTÖRÜMÜZ” DE OLUŞUR”

Uluçoban, Türkiye’nin bu keşifle mantar varlığında büyük bir sıçrama gerçekleştireceği kanaatinde. “3-5 kişi ile başladı hayalimiz, küçük bir kartopu yaptık ve yuvarladık. Hedefe doğru döndükçe katılım büyüyor. İnsanlarımız trüf hakkında bilinçlendikçe her bölgede trüf varlığı ortaya çıkıyor. Bu potansiyeli doğru yönetebilirsek 5-10 yıla içinde yüz milyonlarca dolarlık bir ‘trüf mantarı sektörümüz” de oluşur inşallah.”