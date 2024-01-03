AKP'li belediyenin ihalesi hep aynı kişiye: Sadece şirketin adı değişiyor... Beş yılda 14 ihale

GERÇEK GÜNDEM - Beyoğlu Belediyesi’nin, “Teknik, Sosyal, Kültürel ve Sportif Amaçlı Kurs ve Etkinliklerin Düzenlenmesine Yarı Zamanlı Eğitim Hizmeti Alımı” adı altında açtığı ve 18 Aralık 2023 tarihinde düzenlediği ihalenin sonucu belli oldu. 29 Aralık 2023 tarihinde Belediye’nin imzaladığı sözleşeme göre ihaleyi, tek katılımcı Belnet Eğitim Danışmanlık Yayıncılık Organizasyon Tic. Ltd. Şirketi 13 milyon 275 bin TL’ye aldı.

İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre Belnet firması 2019’da Hayatti Borcekli tarafından 200 bin TL sermayeli olarak kuruldu. Belnet firması, tespit edilebilen bilgilere göre ilk ihalesini Beyoğlu Belediyesi’nden geçen yılın son mesai günü aldı.

BELNET YENİ BORCEKLİ ESKİ

Beyoğlu Belediyesi’nden Belnet’in aldığı ilk ihale olmasına karşın, Belnet ile aynı adreste bulunan ve ismi birkaç kez değişen Serüven Medya Matbaa İnşaat Organizasyon San. ve Tic. Ltd. Şirketi, son 5 yıl içinde 13 ihale almıştı. Serüven’in İTO kayıtlarına göre son ortaklık yapısında Mesut Borcekli ve Bayram Borcekli yer alıyor.

Serüven firması 2022’de Beyoğlu Belediyesi’nden 3 ihale aldı. 3 ihalenin toplam bedeli 21 milyon 458 bin 120 TL. Firma 2022’de AKP’li Esenler Belediyesi’nden de 2 küçük ihale aldı. Bu iki ihalenin toplam bedeli ise 3 milyon 450 bin 863 TL tuttu.

AKP'DEN İHALELERİ ALIYOR, DESTEĞİNİ ESİRGEMİYOR

Son ihaleyi alan Hayati Borcekli, sosyal medya hesabını da oldukça aktif bir şekilde kullanıyor. AKP’li belediyelerden ihale alan Börcekli, sosyal medyadan da muhalefete muhalefet ediyor, CHP'yi eleştiriyor. Kendisi doğrudan yorum yapmaktan kaçınarak, başkalarının yorumlarını paylaşarak AKP’ye destek veriyor. AKP’li Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile olan fotoğrafları samimiyetlerini gösteriyor. AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile çektirdiği fotoğrafı Hayati Borcekli hesabında gururla paylaşıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem