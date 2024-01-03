Can Atalay'ın annesinden Yargıtay kararına tepki: Bunun adı zulümdür

Yargıtay AYM’nin Can Atalay hakkında verdiği ikinci hak ihlali kararını tanımamasının ardından Atalay ailesinden karara ilişkin tepki geldi

Yargıtay’ın AYM’nin Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararına uymaması hakkında Halk TV’ye konuşan Can Atalay’ın annesi Şükran Atalay ‘Bunun adı zülümdür, zalimlerin eline kaldık’ dedi.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Şerafettin Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığını, bu bağlamda Anayasa’nın 153/6. Maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını belirterek Anayasa Mahkemesi’nin kararına uyulmamasına karar verdi. Daire, söz konusu kararın juristokratik bir davranış olduğunu bildirdi.