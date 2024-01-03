Can Atalay'ın annesinden Yargıtay kararına tepki: Bunun adı zulümdür

Can Atalay'ın annesi Şükran Atalay, Yargıtay kararının açıklanmasından sonra tepkisini dile getirdi.

Son Güncelleme:
Can Atalay'ın annesinden Yargıtay kararına tepki: Bunun adı zulümdür

Yargıtay AYM’nin Can Atalay hakkında verdiği ikinci hak ihlali kararını tanımamasının ardından Atalay ailesinden karara ilişkin tepki geldi

Yargıtay’ın AYM’nin Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararına uymaması hakkında Halk TV’ye konuşan Can Atalay’ın annesi Şükran Atalay ‘Bunun adı zülümdür, zalimlerin eline kaldık’ dedi.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Şerafettin Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığını, bu bağlamda Anayasa’nın 153/6. Maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını belirterek Anayasa Mahkemesi’nin kararına uyulmamasına karar verdi. Daire, söz konusu kararın juristokratik bir davranış olduğunu bildirdi.

Yargıtay, 'hukuk devletine' direniyor: AYM'nin Can Atalay kararına ikinci retYargıtay, 'hukuk devletine' direniyor: AYM'nin Can Atalay kararına ikinci retSiyaset

Etiketler
Can Atalay
Son Güncelleme:
400 yıllık yöntem! Toprağın altına gömüp, 1 yıl sonra da yiyorlar 400 yıllık yöntem! Toprağın altına gömüp, 1 yıl sonra da yiyorlar
Ülkü Ocakları üyeleri, '66 TL KYK ile geçinemiyoruz' diyen öğrencilere saldırdı Ülkü Ocakları üyeleri, '66 TL KYK ile geçinemiyoruz' diyen öğrencilere saldırdı
Türkiye Güney Afrika'nın İsrail başvurusundan memnun Türkiye Güney Afrika'nın İsrail başvurusundan memnun
Pilav tenceresine 1 kaşık ekleyin bakın ne oluyor? Lezzeti iki katına çıkaran öneri Pilav tenceresine 1 kaşık ekleyin bakın ne oluyor? Lezzeti iki katına çıkaran öneri
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak: 4 gün sürecek kutup soğukları yolda! İstanbul'a lapa lapa kar yağacak: 4 gün sürecek kutup soğukları yolda!
Meteoroloji'den 'hazır olun' uyarısı: Kar ve sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den 'hazır olun' uyarısı: Kar ve sağanak yağış geliyor!
Koronavirüsün yeni varyantı hızla yayılıyor: Bu iki yeni belirtiye dikkat! Koronavirüsün yeni varyantı hızla yayılıyor: Bu iki yeni belirtiye dikkat!
2024 yılı resmi tatil günleri belli oldu: Bu yıl tatile doyacağız! 2024 yılı resmi tatil günleri belli oldu: Bu yıl tatile doyacağız!
Seçil Erzan ve Mert Çetin'in sır 'Muslera' yazışması: 'Panik yapıp hocayı arar diye çok korkuyorum' Seçil Erzan ve Mert Çetin'in sır 'Muslera' yazışması: 'Panik yapıp hocayı arar diye çok korkuyorum'