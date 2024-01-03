Türkiye Güney Afrika'nın İsrail başvurusundan memnun

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İsrail'in üç aya yakın süredir Gazze'de büyük çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 22 bini aşkın Filistinli sivili katletmesinin hiçbir şekilde cezasız kalmaması ve bunun sorumlularının uluslararası hukuk önünde hesap vermeleri gerekmektedir" ifadesini kullandı.

Bu sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının temenni edildiğini vurgulayan Keçeli, şunları kaydetti:

"Keza, yapılan bu başvuru uyarınca, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasını içeren bir geçici tedbir kararı alması beklenmektedir. Türkiye bu kararın uygulanmasının da takipçisi olacaktır.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, 1948 tarihli 'Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi' kapsamındaki yükümlülüklerin ihlaline ilişkin olarak, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvuruyu memnuniyetle karşılıyoruz."

TÜRKİYE DE 3 BİNİ AŞKIN HUKUKÇUNUN İMZASIYLA BAŞVURU YAPMIŞTI

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırımın ve savaş suçlarının soruşturulması için yapılan başvurulara Türkiye de eklenmişti. 15 Türk hukukçu, 3 bine yakın avukatın imzasıyla Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.

15 hukukçunun yer aldığı heyet, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yardımcısı Nada el-Nashif ile Cenevre'de görüştü.

Yüksel, görüşmenin arından BM Cenevre Ofisi'nde basın açıklaması yapmıştı.

Gazze'deki uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukukunun ağır ihlalleri karşısında duydukları öfkeyi ifade etmek üzere Cenevre Sözleşmelerinin ve BM'nin insan hakları sisteminin kalbi Cenevre'de olduklarını belirten Yüksel, "Tüm insanların temel hakları ve onurunu ayrım gözetmeksizin korumak üzere kurulmuş olan BM sistemi ve uluslararası hukuk Gazze'de de uygulanmalıdır. Ne yazık ki, bir ayı aşkın süredir Filistin halkına karşı işlenen savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırıma tanık oluyoruz. Öldürülen 15 binden fazla Filistinlinin neredeyse yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. 100'den fazla BM personeli öldürüldü. Masum çocuk ve bebeklerin öldürülmesi vicdanımızı sızlatmaya devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA