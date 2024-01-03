Hilafet çağrısı yapan şahıslar hakkında suç duyurusu! 'Laik Cumhuriyet düşmanları at koşturuyor'

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), ‘hilafet çağrısı’ yapan Hizb-ut Tahrir’in yayın organı Köklü Değişim’in yazarı Yılmaz Çelik ve Köklü Değişim’in Medya Genel Koordinatörü Mahmut Kar hakkında suç duyurusunda bulundu. HKP MYK üyesi Adnan Okur, “Ortaçağcı gericilerin hilafet ve saltanat sevdasına karşı laik Cumhuriyet’e sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yargıtay tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Hizb-ut Tahrir’in yayın organı Köklü Değişim’in yazarı Yılmaz Çelik ve Köklü Değişim’in Medya Genel Koordinatörü Mahmut Kar, sosyal medya hesaplarından ‘hilafet çağrısı’ yaptı. Yılmaz Çelik, “Geliyor gelmekte olan. Hiçbir güç, hiçbir kuvvet bu gelişi durduramayacaktır. Hilafet” ifadelerini kullanırken Mahmut Kar ise “Hilafet geliyor, kaldır sancağı. Kelimei tevhid” paylaşımında bulundu.

‘ANAYASAYI İHLAL’ SUÇLAMASI

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, söz konusu paylaşımların ardından Yılmaz Çelik ve Mahmut Kar’ın “Anayasayı ihlal”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “kanunlara uymamaya tahrik” suçlarını işlediklerini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

'KİTLEYİ HİLAFETİ KURMAK İÇİN MÜCADELEYE ÇAĞIRMAK ANAYASAYA KARŞI GELMEKTİR'

Çelik ve Kar hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edilen suç duyurusu dilekçesinde, “Şüphelilerin X hesaplarından yaptıkları hilafet çağrıları laiklik ile ilgili anayasa maddelerine aykırıdır. Laik Cumhuriyet’e karşı hilafet makamını geri çağırmak, bunun için mitingler düzenleyip mitinge gelen kitleyi hilafeti kurmak için mücadeleye teşvik etmek anayasaya açıkça karşı gelmektir. Anayasal güvenceye alınmış laiklik ilkesini yok saymaktır” denildi.

'LAİK CUMHURİYET DÜŞMANLARI AT KOŞTURUYOR'

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan HKP MYK üyesi Adnan Okur, “Mustafa Kemal’leri, İnönü’leri, Kuvayi Milliyeci atalarımızı ve onların bize emaneti laik Cumhuriyet’i savunanlar cezalandırılıyor” dedi. Ege Akersoy’un tutuklanmasını anımsatan Okur, “Yüreğinde Mustafa Kemal Atatürk sevgisi yaşayan Ege Akersoy adlı üniversite öğrencisi yakalanıp içeriye atılıyor ama laik Cumhuriyet düşmanları at koşturuyorlar” diye konuştu.

Türkiye’de ‘ikili devlet’ olduğunu belirten Okur, “Biri günbegün yıkılıp, ufalanıp yok oluşa sürüklenen laik Cumhuriyet; öbürü ise günbegün büyüyen, güçlenen, tüm kurum ve kadrolarıyla Türkiye’yi Taliban Afganistan’ına döndürmeye çalışan ortaçağcı faşist din devleti” dedi.

HKP’li Okur açıklamasını, “Biz bu ülkenin gerçek vatanseverleri, gerçek halkseverleri olarak, ortaçağcı gericilerin hilafet ve saltanat sevdasına karşı laik Cumhuriyet’e sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadeleriyle sonlandırdı.