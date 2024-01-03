Ülkü Ocakları üyeleri, '66 TL KYK ile geçinemiyoruz' diyen öğrencilere saldırdı

KYK ile ilgili İstanbul Üniversitesi yakınlarında bildiri dağıtan öğrencilere Ülkü Ocakları'nın saldırdığı bilgisi geçildi.

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Ülkü Ocakları üyeleri, '66 TL KYK ile geçinemiyoruz' diyen öğrencilere saldırdı

İstanbul Üniversitesi'nin yakınlarında bulunan Vezneciler Metro girişinde bildiri dağıtan öğrenciler saldırıya uğradı.

"Günlük 66 TL KYK ile geçinemiyoruz" diyen Öğrenci Faaliyeti üyesi üniversite öğrencilerine, Ülkü Ocakları üyeleri tarafından saldırıda bulunuldu.

Sivil polis iki grubun arasında girerek öğrencileri sakinleştirmeye çalıştı.

Herhangi bir öğrencinin yara almadığı bilgisi de aktarıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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