Ülkü Ocakları üyeleri, '66 TL KYK ile geçinemiyoruz' diyen öğrencilere saldırdı
KYK ile ilgili İstanbul Üniversitesi yakınlarında bildiri dağıtan öğrencilere Ülkü Ocakları'nın saldırdığı bilgisi geçildi.
İstanbul Üniversitesi'nin yakınlarında bulunan Vezneciler Metro girişinde bildiri dağıtan öğrenciler saldırıya uğradı.
"Günlük 66 TL KYK ile geçinemiyoruz" diyen Öğrenci Faaliyeti üyesi üniversite öğrencilerine, Ülkü Ocakları üyeleri tarafından saldırıda bulunuldu.
Sivil polis iki grubun arasında girerek öğrencileri sakinleştirmeye çalıştı.
Herhangi bir öğrencinin yara almadığı bilgisi de aktarıldı.
66TL KYK ile geçinemiyoruz diyerek bildiri dağıtırken devlet destekli faşist çeteler bildiri dağıtımımızı engellemeye çalıştı.
Bizler biliyoruz ki Beyazıt eli sopalı faşist çetelerin değildir.
Beyazıt faşizme mezar olacak! #66TyiKaçırma pic.twitter.com/4sj0VTmkoh— Öğrenci Faaliyeti (@ogrncifaaliyeti) January 3, 2024
Kaynak: Gerçek Gündem
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