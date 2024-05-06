İYİ Parti'de toplu istifa!

İYİ Parti Trabzon Yomra Teşkilatı toplu istifa etti. İstifaya ilişkin Yomra İlçe Başkanı Gökcan Şahin, "Yönetim Kurulu üyelerimiz ile birlikte, 2'si Büyükşehir Belediye Meclisi 9 Yomra Belediye Meclisi üyemiz ve Mahalle başkanlarımızla birlikte İYİ Parti’den istifa ettik" dedi.

İYİ Parti'de toplu istifa!

İYİ Parti Olağanüstü Kurultay’ın ardından Trabzon’da yaşanan istifalar sürüyor.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’ın parti üyeliğinden istifasının ile başlayan süreçte İl Başkanlığı ve Ortahisar İlçe Başkanlığı yönetiminin istifasının ardından Yomra İlçe Başkanı da yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini açıkladı.

TOPLU OLARAK İSTİFA ETTİLER

İlçe Başkanı Gökcan Şahin yaptığı basın açıklamasıyla İYİ Parti'den istifa ettiklerini belirterek, "Yönetim Kurulu üyelerimiz ile birlikte, 2'si Büyükşehir Belediye Meclisi 9 Yomra Belediye Meclisi üyemiz ve Mahalle başkanlarımızla birlikte İYİ Parti’den istifa ettik" dedi.

İYİ Parti'de toplu istifa! - Resim : 1

"SEYİRCİ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Şahin, "Seçilmiş bir delegenin oy kullanma hakkını gasp edenlerden hesabını sormak ve bunu da kamuoyuna açıklamak İYİ Parti’nin namus borcudur. Sayın Koray Aydın’ın Genel Başkan olmaması için işleyen gizli mekanizmalara, yapılan operasyonlara ve kurulan tezgahlara susmamız ve seyirci kalmamız artık mümkün değildir" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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