İddia: TSK, Pençe-Kilit Harekatı'ndaki hataları eleştiren emekli askerlerin orduevlerine girişini yasakladı

TSK'nın Türkiye'nin17 Nisan 2022'den beri yürüttüğü Pençe-Kilit Harekatı'ndaki hataları eleştiren emekli subayların orduevlerine girişini yasaklamaya başladığı iddia edildi.

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İddia: TSK, Pençe-Kilit Harekatı'ndaki hataları eleştiren emekli askerlerin orduevlerine girişini yasakladı

Dün sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, TSK'nın Türkiye'nin PKK'ya karşı Irak Kürt bölgesinde 17 Nisan 2022'den beri yürüttüğü Pençe-Kilit Harekatı'ndaki hataları eleştiren emekli subayların orduevlerine girişini yasaklamaya başladığı görüldü. Olay, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiye yol açtı. Sosyal medyada konuyla ilgili paylaşılan görsellerden biri şöyle:
İddia: TSK, Pençe-Kilit Harekatı'ndaki hataları eleştiren emekli askerlerin orduevlerine girişini yasakladı - Resim : 1

PENÇE KİLİT AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PK'ya yönelik yürütülen Pençe Kilit Harekatı kapsamında, harekatta bugüne kadar 717 terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bununla beraber bölgede, kullanılmamış 467 silahın ele geçirildiği açıklandı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören dinamik ve proaktif savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ve yoğun bir tempoda sürdürmektedir.

Bu kapsamda; Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil, son bir haftada 36 terörist etkisiz hâle getirilmiş, 2023 yılı dâhil etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2.237'ye ulaşmıştır."

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