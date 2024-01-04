Yardımcısı 'suçüstü' yakalanmıştı... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 'torpil'i reddetti: 'Tek kriter liyakat' dedi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yardımcısının torpil ayarlarken kameralara yansımasına ilişkin konuştu. 'Torpil'i reddeden Tunç, "Tek kriterimiz liyakat" dedi.

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Yardımcısı 'suçüstü' yakalanmıştı... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 'torpil'i reddetti: 'Tek kriter liyakat' dedi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’da Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Medeni Kanunu Çalıştayı'na katıldı. Tunç burada yaptığı açıklamalarda Can Atalay ve torpil konusuna ilişkin de konuştu.

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Torpil iddialarını reddeden Bakan Tunç, tek kriterlerinin liyakat olduğunu savundu. Tunç konuya ilişkin şunları söyledi:

KRİTERLERİ 'LİYAKAT'MİŞ

"Bizim tek kriterimiz liyakat. Toplumun tüm çeşitlerinden talepler gelir. Dolayısıyla bunun değerlendirmesini yapacak olanlar komisyonlardır.

Referansları olabilir talepleri olabilir. Bu talepler değerlendirilirken o kişinin işi yapıp yapamamasına bakar. Bize mail atabilir, telefonla ulaşabilir. Dolayısıyla bunu değerlendiren komisyonlardır. Torpil iddialarını tamamen reddediyoruz."

BAKAN YARDIMCISINA SUÇÜSTÜ

Sosyal medya hesabından bayraklar paylaşarak “Bu ülke İslam ülkesidir…” diyen Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’ın görevde yükselme mülakatına girecek bazı personelin torpil taleplerine ‘takipteyiz’ diyerek özel kalemine yönlendirdiği kameralara yansımıştı.

Yargıtay binasında düzenlenen Adalet Akademisi programında, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’ın torpil yazışmaları kameralara yakalanmıştı.

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Bakanlığın görevde yükselme mülakatına girecek bazı personel için gelen torpil taleplerini tek tek yanıtladı, yapılacakları özel kalem müdürüne havale etti. Can’ın bir mesaja “Abi notumuzu aldık takip edeceğiz inşallah” diye yanıt verdiği görülmüştü.

YARGITAY'IN AYM KARARINA UYMAMASINA İLİŞKİN

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay kararına ikinci kez uymamasına ilişkin de açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Yargıtay’ın verdiği kesinleşmiş hüküm söz konusu. Bu kesin hüküm de TBMM’nin gündeminde. Hep beraber önümüzdeki süreci göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Tunç konuya ilişkin şunları söyledi:

"Uzun süredir konuşuldu. AYM'nin kararından sonra Yargıtay bir karar verdi. 83. 14. maddesinin AYM kararıyla uygulanamaz kararı verdi. Burada Yargıtay'ın görüşü bu. AYM ise dokunulmazlıktan yararlanabileceği şeklinde görüş bildirdi. Son karar Yargıtay'ın vermiş olduğu karar. Bu süreçten sonra ilgililer başvuru yapar yapmaz onların vereceği karar."

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Can Atalay Anayasa Mahkemesi (AYM) Yargıtay
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