Yargıtay'ın AYM kararını yok saymasının ardından AYM üyesinden 'fil-karınca' göndermeli paylaşım: 'Karıncalar fili çok kıskanır...'

Yargıtay 3. Dairenin AYM'nin Can Atalay kararını uygulamayıp AYM'ye adeta 'parmak sallamasının' ardından AYM üyesi Kenan Yaşar sosyal medyadan 'Fil-karınca' göndermeli bir paylaşımda bulundu.

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Yargıtay'ın AYM kararını yok saymasının ardından AYM üyesinden 'fil-karınca' göndermeli paylaşım: 'Karıncalar fili çok kıskanır...'

Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi milletvekili Can Atalay’ın başvurusunu ikinci kez uygulamadı. Dairenin kararında AYM’nin kararının hukuki geçerliliğinin olmadığı iddia edildi.

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Bu gelişmenin ardından AYM üyesi Kenan Yaşar’dan sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

Yaşar paylaşımında, “Karıncalar fili çok kıskanır “O canlıysa biz de canlıyız o büyükse biz de büyüğüz derlermiş. Bir gün fil geçerken hepsi filin sırtına atlamışlar. Fil silkinmiş hepsi yere düşmüş sadece biri kalmış.

Yerdeki karıncalar filin sırtındaki karınca için tempo tutmuşlar. ‘Ez onu! Ez onu!”

Yargıtay'ın AYM kararını yok saymasının ardından AYM üyesinden 'fil-karınca' göndermeli paylaşım: 'Karıncalar fili çok kıskanır...' - Resim : 2

YARGITAY AYM KARARINA YİNE UYMADI

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Can Atalay dosyasıyla ilgili kararını dün verdi. Daire, "Anayasa Mahkemesi'nce verilen ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığını, bu bağlamda Anayasa'nın 153/6. Maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını" belirterek Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmamasına karar verdi.

Daire, söz konusu kararın "juristokratik bir davranış" olduğunu bildirdi.

Daire, "yasama dokunulmazlığı bulunmayan ve kesin hüküm nedeniyle hükümlü sıfatını kazanan Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik işlemlere başlanması için kararın bir örneğinin, Anayasal zorunluluk nedeniyle gereğinin takdir ve ifası amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na tekrar gönderilmesine" karar verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Yargıtay Can Atalay Türkiye İşçi Partisi - TİP
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