Bakan Bolat 'azaldı' diyor ama... Erdoğan ve iktidar esip gürlerken 7 Ekim'den bu yana İsrail'e ihracatta dev artış yaşandı!

Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e başlattığı saldırının ardından, İsrail Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırılarını sürdürüyor.

Türkiye’de ise bu saldırıların ardından İsrail’e bazı şirketlerin ürünleri boykot edilerek karşı durulmaya çalışılıyordu. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söylemlerinde İsrail’e karşı sert tutumunu sürdürürken, bu ülkeye olan ihracat ise 7 Ekim’den bu yana dev artış gösterdi.

Karar yazarı İbrahim Kahveci, yazısında Erdoğan’ın Aralık 2023 yılı ihracat rakamını açıkladığında salondan alkışlar yükseldiğini söyleyerek, “Salonda büyük bir alkışın geldiğine bakmayın, yıllık toplam ihracatımız da 254,17 milyar dolardan 255,81 milyar dolara yükseldi. Alkışlanan değerler aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda da yüzde 0,6 ihracat artışına işaret ediyor. Ama Erdoğan’ın konuşmasında ‘Biz iktidara geldiğimizde 30 milyar dolar olan ihracatın 5-6 yıl içinde 130 milyar dolara çıkması yer alıyordu’ dedi” ifadelerini kullandı.

Kahveci yazısında, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın 7 Ekim’den bu yana İsrail’e olan ihracatın azaldığını söylemesine rağmen aslında büyük bir artış yaşandığını anlattı.

Kahveci, “Ticaret Bakanı Ömer Bolat ne demişti? 7 Ekim’den bu yana İsrail ile karşılıklı ticaretimiz geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50’den fazla azaldı.” 7 Kasım 2023

Ömer Bolat sonraki açıklamasında ne demişti?

“Türkiye-İsrail dış ticareti ekimden bu yana yüzde 48 azaldı. Ülkenin limanlarına inen mallarımız aslında Filistin’e ulaştırılıyor.” 17 Aralık 2023

Ömer Bolat bir şeyler diyor ama kendi Bakanlığı’nın açıkladığı veriler bu durumun tam tersini söylüyor. Kasım ayında 319,5 milyon dolar olan İsrail’e ihracatımız aralık ayında 430,6 milyon dolara yükselmiş. Artış oranı tam yüzde 34,8.” ifadelerini kullandı.

‘ATEŞ PÜSKÜREN BİR ÜLKE LİDERİNE KARŞILIK NASIL BU KADAR ARTMIŞ OLABİLİR?’

“Lafta adeta İsrail’e ateş püsküren bir ülke liderine karşılık ihracat bu kadar nasıl artmış olabilir?” sorusunu soran Kahveci, yazısının devamında şunları yazdı:

"Hatta yeni yılın ilk günü Galata Köprüsü’nde İsrail’i protesto gösterisi düzenleniyor. Sanırım ihracat rakamlarını görseler, İsrail ile ticaret başarısını kutlama gösterisi olacaktı.

Hatta Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan Türkiye sermaye sahiplerini bile tehdit ediyor: Ve diyor ki “Sermaye sahipleri ayağını denk alsın.”

Acaba diyorum, Bilal Erdoğan bu ihracat artışını önceden haber alıp mı bu tehditte bulundu. İyi ama o zaman Ticaret Bakanı Ömer Bolat neden kendi Bakanlığı’nın rakamlarının tam tersi açıklamalarda bulundu?

Ya Bilal Erdoğan ya da Ömer Bolat... İkisinden biri ama hangisi?"