Ekşi Sözlük’ün App Store ve Google Play uygulamalarına da erişim engeli

Erişim engeli getirilen Ekşi Sözlük'ün uygulaması App Store ve Google Play Store mağazalarından "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellendi.

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Ekşi Sözlük’ün App Store ve Google Play uygulamalarına da erişim engeli

Ekşi Sözlük'e "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle App Store ve Google Play uygulamalarında erişim engeli getirildi.

6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından 25 Şubat tarihinde erişim engeli alan sözlük, bu kararın ardından farklı alan adlarıyla yayına devam etti.

Farklı alan adları kullanan platformda "eksisozluk2023" 13 Mayıs’ta, "eksisozluk42" 15 Mayıs’ta, "eksisozluk1923" 14 Aralık’ta, "eksisozluk1999" ise 24 Aralık’ta erişime engellenmişti.

UYGULAMA MAĞAZALARINDAN ERİŞİM ENGELİ

NTV'nin haberine göre Ekşi Sözlük, iOS ve Android cihazların dijital uygulama mağazalarından erişime engellendi.

Bu kararın ardından Apple, uygulama mağazası App Store'dan Ekşi Sözlük aplikasyonunu kaldırdı.

Android cihazlarda ise uygulama cihaza yüklenebilse de giriş yapmak istenildiğinde hata veriyor.

PEDOFİLİ SKANDALI

Geçtiğimiz ay Ekşi Sözlük üyesi bir yazar, bir başka üyenin kendisine mesaj olarak gönderdiği bebek istismarı görüntüleri üzerine platformda bu skandalı duyurmak istedi.

Ancak Ekşi'nin kendisini engellemeye çalıştığını belirterek yaşanan mide bulandırıcı olayı sosyal medya platformu X'te paylaştı.

Paylaşımın ardından olay sosyal medyada hızla yayılarak büyük tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Bu gelişmelerin ardından 24 Aralık 2023 tarihinde Ekşi Sözlük'ün internet sitesine erişim engeli getirildi.

Ancak platformun eksisozluk111 alan adıyla tekrardan faaliyetini sürdürdüğü görüldü.

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