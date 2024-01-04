TKP'den Galata Köprüsü'ndeki 'hilafet' sloganlarına, Galata Köprüsü'nde yanıt
Filistin'e destek eyleminde atılan hilafet ve şeriat sloganlarına TKP'den yanıt geldi. TKP, Galata Köprüsü'ne astığı pankartta "Hilafet özlemcileri, Cumhuriyet düşmanları Filistin halkının arkasına saklanmayın!" denildi.
Galata Köprüsü’nde düzenlenen Filistin’e destek mitingindeki hilafet sloganları kamuoyunun gündemine oturmuştu.
Türkiye Komünist Partisi (TKP) hilafet destekçilerine, yine Galata Köprüsü’nde yanıt verdi.
TKP'liler bu sabah saatlerinde köprüye, "Hilafet özlemcileri, Cumhuriyet düşmanları Filistin halkının arkasına saklanmayın!" ifadeleri bulunan bir pankart astı.
TKP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Sermayenin İsrail’le tam gaz devam eden ilişkilerini sorgulamayanlar Filistin halkının arkasına sığınmaya cesaret ediyor. Uyarıyoruz!" denildi.
Sermayenin İsrail’le tam gaz devam eden ilişkilerini sorgulamayanlar Filistin halkının arkasına sığınmaya cesaret ediyor. Uyarıyoruz! pic.twitter.com/QfLYN0WBde— TKP (@tkpninsesi) January 4, 2024
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