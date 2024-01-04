Depremzedeler AKP binasına sarı zarf bıraktı: “Sandıkta görüşürüz”

Uygun Olmayan Alan ve Orta Hasarlı Bina Mağdurları Platformu, Kahramanmaraş’taki eylemlerini sürdürüyor.

Depremzedeler AKP binasına sarı zarf bıraktı: “Sandıkta görüşürüz”

Kahramanmaraş depremlerinde orta hasar alan binaların Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) denetiminde yeniden incelenmesini ve “uygun olmayan alan” uygulamasının kaldırılmasını isteyen yurttaşlar, dün AKP il başkanlığı önünde toplandı. “Sandıkta görüşürüz” yazan dövizler tutan yurttaşlar, hazırladıkları temsili oy pusulasını sarı zarf içinde AKP il binası önüne bıraktı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, eylem sırasında AKP il binasının kapısının kapatılması ve içeriye kimsenin alınmaması ise dikkat çekti.

İsmini vermek istemeyen bir avukat “Şu an AKP binasının önündeyiz. Hak alma hakkımız da elimizden alınarak kapıları kapatıyorlar, kimse içeri alınmıyor” derken, bir platform yöneticisi de “Bugün halk buraya toplandı. Halkın oyuyla iktidara gelen partide pencere bile açılmadı. Halk kale alınıp da cevap bile verilmedi” ifadelerini kullandı.

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