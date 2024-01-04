Emekliye ek zam iddiası: 'Erdoğan üstünü tamamlayacaktır' dedi, yeni oran ve tarih verdi!

2023 yılı enflasyonu ise yüzde 64,77 olması sonrası emekli maaşlarına gelecek yüzde 37,56'lık emekli zammı tartışmalara neden olurken, beklenti ise bu oranın daha da yükseltilmesi yönünde. Bunun için tüm gözler ise şimdi Erdoğan'a çevrildi.

"ERDOĞAN ÜSTÜNÜ TAMAMLAYACAKTIR"

Sözcü Tv'de konuşan Ekonomist Nedim Türkmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaş zammına ekleme yapacağını belirterek hem oran hem tarih verdi. Türkmen, "Cumhurbaşkanı Erdoğan üstünü tamamlayacaktır" diye konuştu.

Ekonomist Türkmen'in açıklamaları şöyle;

"Emekliler şu an için yüzde 37,56 zam alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan üstünü tamamlayacaktır ancak Şubat ayında tamamlayacak. Yasa çıkması gerekiyor.

Şubat ayının ortasına doğru burada bir düzenleme ile refah payıyla bunun yüzde 50'ye tamamlayacağını söyleyebiliriz. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarılacağını düşünüyorum. Bu temel aylık ücreti olacak ama bazıları 13 bin-14 bin TL alacak."

MECLİS 16 OCAK’A KADAR TATİLDE

Emekliye zam düzenlemesi nasıl olacak? Kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve refah payı düzenlemesi gibi ihtimaller en öne çıkan formüller arasında. Ancak tüm bunlar için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Meclis ise 16 Ocak tarihine kadar tatilde.

Meclis kapalı olsa da milyonların yeni aylıkları için acil toplantı yapması bekleniyor. Çünkü SSK emeklileri ayın 17’si ile 26’sı, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25’i ile 28’i arasında emekli maaşı ödemesini alıyor. Memur emeklileri ise maaşlarını her ayın 1’i ila 5’i arasında alıyor. Dolayısıyla ilk ödemenin 17 Ocak’ta olması için Meclis’in en geç 16 Ocak’ta düzenlemeyi uygulamaya sokması gerekiyor.