AYM üyesi, gündem olan 'Karıncalar fili çok kıskanır' paylaşımını sildi

Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararını tanımamasıyla ilgili tartışmalar sürerken, AYM üyesi Kenan Yaşar’ın sosyal medya paylaşımı gündem olmuştu

AYM üyesi Kenan Yaşar, sosyal medya hesabı X'ten şu paylaşımı yapmıştı:

“Karıncalar, fili çok kıskanır. ‘O canlıysa biz de canlıyız, o büyükse biz de büyüğüz’ derlermiş. Bir gün fil geçerken karıncalar filin sırtına atlamışlar. Fil silkinmiş, hepsi yere düşmüş, sadece biri kalmış. Yerdeki karıncalar, filin sırtındaki karınca için tempo tutmuşlar -Ez onu! Ez onu!”

Ancak Yaşar, paylaşımının gündem olması ve Yargıtay'a gönderme yapması iddialarından sonra söz konusu gönderiyi X hesabından kaldırdı.

YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ, CAN ATALAY KARARINA YİNE UYMADI

Yerel mahkemenin dosyayı gönderdiği Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay hakkındaki hak ihlali kararını görüştü. Daire 3 Ocak'ta açıkladığı kararda, “AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok” diyerek, karara uyulmamasını kararlaştırıldı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa'nın 153/6. Maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını belirtti, AYM'nin kararının "jüristokratik" bir davranış olduğunu savundu.

Atalay ile ilgili “hakkındaki yargılamanın durdurularak tahliye edilmesine” yönelik ilk AYM kararına uymayan ve anayasaya aykırı davrandıkları gerekçesiyle AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, ikinci kararda AYM'nin “Kararlarıma uyulması zorunlu” mesajı vermesine sert tepki gösterdi. Bu kararı “hukuki değerden yoksun” olarak niteleyen ve ortada uyulacak bir karar bulunmadığını belirten Daire, Atalay’ın tahliyesi talebini yeniden geri çevirdi ve vekilliğinin düşürülmesi için TBMM’ye yeniden yazı gönderdi.