Fenerbahçe topa sert girdi: Abdulkadir Selvi isimli şahıs yalanlarını zirveye ulaştırdı

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan ancak Atatürk tişörtü ve pankartlara izin verilmediği için ertelenen Süper Kupa Finali'yle ilgili bazı iddialarda bulunan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye yanıt verdi.

'Bu açıklamanın, Selvi'nin ilk günden itibaren ortaya koyduğu yalan, yanlış ve iftira dolu söylemleri üzerine yapıldığı' anlatılan mesajda gazetecinin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a ilişkin sözlerinin de gerçek dışı olduğu belirtildi: "Haddini aşan bir yaklaşımla yalanlarını zirveye ulaştırmıştır."

Gerekli hukuki adımların atıldığı duyurulan kulüp açıklamasında ayrıca, Selvi'nin 9 Aralık 2013'te Fethullah Gülen'e hitaben kaleme aldığı "Hocam Türkiye'ye dön artık" başlıklı yazısı hatırlatıldı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Selvi, o dönem şunları söylüyordu:

"Memleket denilince gözlerinizin dolduğunu biliyorum. Ağlamaktan gözlerinizin şiştiği, 'Her gün sırtımdan bir hançer yiyorum' diye hayıflandığınız şu günlerde, Peygamberimiz'in vefatından sonra Hazret-i Ebubekir'in gösterdiği dirayete benzer bir şekilde dönüp başımıza gelseniz hocam.

Sizin orada olmanız bazı komplo teorilerine de yataklık ediyor. Ne olur hocam, gün bu gün. İş şirazesinden çıkmak üzere. Türkiye'ye dönün artık."

Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklama şöyle:

"Abdülkadir Selvi isimli şahsın, Süper Kupa Finali iptal sürecine dair ilk günden itibaren ortaya koyduğu yalan yanlış ve iftira dolu söylem ve köşe yazıları üzerine bu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur.

'KENDİNCE BİR ALAN YARATMAYA ÇALIŞIYOR'

Bu şahıs, Süper Kupa iptal gündemi doğrultusunda kendisine bir misyon belirlemiş, Hürriyet Gazetesi’nde yazdığı yazılar ve CNN Türk ekranlarında dile getirdiği iftiralarla gerçekleri manipüle ederek, konuyu farklı bir zemine çekmeye, komplo teorileri ve isnat dolu suçlamalarla ‘kendince’ bir alan yaratmaya çalışmaktadır.

Bu şahsın, ortaya koyduğu tüm bu yalan, iftira dolu, kul hakkı yiyen günahkar tavrının hedefi Kulübümüz ve Başkanımız Ali Y. Koç’tur.

- 'Maçın Suudi Arabistan’da oynanmasını Ali Koç teklif etti'

- 'Maçın oynanacağı son gün Fenerbahçe tişört ve pankart talebi ile protokolü bozdu, süreci gerdi'

- 'Fenerbahçe Atatürk’ün ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ sözü ile FETÖ mesajı vermeye çalıştı'

- 'Futbol üzerinden siyasi mühendislik hedefledi'

- 'Larnaka maçında da Türk bayrağı ve pankart olmaması yönünde bir protokol imzaladı',

gibi tamamıyla gerçek dışı bilgiler içeren ve haddini aşan bir yaklaşımla yalanlarını zirveye ulaştırmıştır.

'ALDIĞI TALİMAT VE SERVİS EDİLEN BİLGİLERLE GAZETECİLİK YAPTIĞINI SANAN ŞAHIS'

Sporla alakası olmayan, gazetecilik etiğinden nasibini almamış, konulardan bihaber şekilde aldığı talimatlar ve servis edilen bilgiler ile gazetecilik yaptığını sanan bu şahsın, kamuoyundaki karşılığı herkesin malumudur.

İlk olarak; Fenerbahçe Spor Kulübü’nün ve Başkanımız Ali Koç’un ne geçmişte ne bugün siyasetle ilgisinin olmadığı net ve sarihtir.

Ayrıca;

Pek çok maçımızda kullandığımız Atamızın ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ sözünün, İsrail-Filistin savaşına yönelik olarak tüm dünyaya barış çağrısı yapma hedefinden başka hiçbir anlam taşımadığı,

Yaşanan bu sürecin ne sebep ne sonuçları itibarıyla sadece Fenerbahçe Spor Kulübü ile ilgisi olmadığı, ortalama zekaya sahip herkesin anlayabileceği gerçeklerdir.

FETÖ söylemleriyle Türk futbolunu, asırlık kulübümüzü yan yana getirme cüretinde bulunan bu şahsın FETÖ ile ilgili gerçek duruş ve duygularını kamuoyunun daha iyi anlaması için Yeni Şafak gazetesindeki 9.12.2013 tarihli köşe yazısını özellikle hatırlatmak istiyoruz.

Bu şahısla ilgili hukuki adımların başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."