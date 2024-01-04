Ümit Özdağ, Erdoğan'ın eski metin yazarını mahkemeye verdi, takipçilerine seslendi: Siz de manevi tazminat davası açın

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal ile Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ arasında sert bir polemik yaşandı.

İlk olarak Ünal, 'İsrail - Filistin hattındaki çatışmalar', 'Tevhid bayrağı taşıyan adama yumruklu saldırı' gibi konuların yorumlandığı TVNET yayınında konuyu Özdağ'a getirdi:

"(...) Özellikle Ümit Özdağ denilen o kansız. Ki isterse dava açsın gider o mahkemede de sonuna kadar kendimi savunurum. Ümit Özdağ bir vatan hainidir. Vatana ihanetten mutlaka yargılanması gerekiyor. Bütün yaptıklarıyla Türkiye’ye zarar vermektedir. Türkiye'yi ayrıştırmaktadır. Onun için inşallah dava eder. (...)"

Aydın Ünal, bir dönem AKP Ankara Milletvekili olarak Meclis'te de görev yapmıştı.

Ünal, devamında Özdağ'ın takipçilerini de "Tahrik ettiği, kışkırttığı kitlelerin Türkiye için ciddi bir sıkıntıya dönüşmekte olduğunu görüyorum. Bunlar zaten kafası çalışmayan, ahmak, çok yüzeysel düşünen bir kitle" gibi sözlerle hedef aldı.

ÖZDAĞ: AVUKATIM DAVA AÇTI, SİZ DE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUN

Özdağ, Ünal'ın sözlerine kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında yanıt verdi. Konuyu mahkemeye taşıyacağını belirten siyasetçi, şunları kaydetti:

"Ümit Özdağ, kansız, batan haini, Zafer Partililer, Ümit Özdağ’ın kışkırttığı kitleler kafası çalışmayan, ahmak, ayak takımı, yüzeysel düşünen insanlarmış. İmam Hatip lisesi, edebiyat fakültesi ve Hak-İş basın danışmanlığından ibaret üstün kariyeri olan (bir dönem AKP Milletvekli) bana ve Zafer Partililere hakaret etmiş. Avukatım dün gece bu seviyesi düşük hakaretler ile ilgili dava açtı. Bütün Zafer Partisi il başkanları, ilçe başkanları ve parti üyelerine çağrımdır. Bu zat ile ilgili suç duyurusunda bulunun. Manevi tazminat davası açın."

Ümit Özdağ, kansız, batan haini, Zafer Partililer, Ümit Özdağ’ın kışkırttığı kitleler kafası çalışmayan, ahmak, ayak takımı, yüzeysel düşünen insanlarmış. İmam Hatip lisesi, edebiyat fakültesi ve Hak-İş basın danışmanlığından ibaret üstün kariyeri olan (bir dönem AKP Milletvekli)… pic.twitter.com/Rv4FugMe8y January 4, 2024

ALİ YERLİKAYA'NIN 'ATATÜRK' PAYLAŞIMINI ELEŞTİRMİŞTİ

Söz konusu tartışmanın ardından Aydın Ünal'ın Süper Kupa finalinde yaşananlarla ilgili görüşleri bir kez daha gündem oldu.

Bilindiği üzere iki takım da sahaya pankart ve Mustafa Kemal Atatürk tişörtüyle çıkma isteklerinin reddedilmesi üzerine aynı gece Riyad'dan İstanbul'a dönmüştü.

Tüm bunlar yaşanırken Türkiye'de büyük çoğunluk Suudilere tepki gösterirken sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarında Atatürk'e de yer vermişlerdi. Bunlardan biri de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ydı.

Bu noktada Yerlikaya'nın göreve geldiği günden beri AKP içindeki bir kısım tarafından 'muhalefete şirin gözükmeye çalışmakla' suçlandığını not düşelim.

Ünal ise Yerlikaya'nın paylaşımını alıntılayarak "CHP iktidara mı geldi, nedir, gece darbe mi oldu yoksa" demişti.