Selçuk Bayraktar vergi rekortmeni oldu, kulisler hareketlendi: 'Yakında öğreniriz'

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından bu yana açıklamadığı vergi rekortmenleri listesini 3 Ocak itibariyle kamuoyu ile paylaştı. 2021 ve 2022 yıllarında zirvede Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın olduğu görüldü.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Bayraktar'a 2022 yılında 564 milyon 124 bin 318 lira vergi tahakkuk etmiş.

Bu gelişme sonrası siyaset kulislerinin hareketlendiği öğrenildi.

Gazeteci Murat Yetkin, Yetkinreport.com'da "Tebrik etmek lazım, kazanıp vergi kaçıran da var vergiden kaçınmak için gidip Mann Adasına şirket kuran da" ifadesini kullandığı yazısında şunları kaydetti:

"(...) Gelir İdaresi Başkanlığının açıkladığı listeye göre Bayraktar 2022 yılında 564 milyon 124 bin 316 lira vergiyi 'kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetlerinden' kazanmış. Türkçesi, Baykar'ın İHA ve SİHA satışlarından (ki Baykar kazancının yüzde 86'sının dış satımdan olduğu bilgisi var) payına düşen parayı, mali piyasalarda iyi değerlendirmiş.

Siyaset kulisi şöyle bir hareketlendi, acaba vergi rekortmenliği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Bayraktar'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti adaylık ihtimalini güçlendirir mi diye. Yakında öğreniriz. (...)"

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