Seçil Erzan'ın fon vurgununda yeni gelişme: Kayıp 11 milyon dolarla ilgili ilk ipucu ortaya çıktı

Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın aralarında Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan ve Fernando Muslera'nın da bulunduğu ünlüleri dolandırmasını konu edinen dava, Türkiye gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor.

Son olarak Adli Bilişim Uzmanı, Siber Suçlar ve Güvenliği Uzmanı Recep Kalaycı tarafından incelenen Seçil Erzan’a ait cep telefonunun mesajlaşma trafiğini içeren bilirkişi raporu, davaya bakan İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. 553 sayfalık raporda, Erzan’ın mağdurlarla yaptığı mesajlaşma ve WhatsApp trafiği ortaya koyuldu.

Burada, Belözoğlu'nun avukatı Şekip Mosturoğlu'nun bahsini geçirdiği 'kayıp 11 milyon dolar' ile ilgili ipucu sayılabilecek detaylar da yer aldı.

Mosturoğlu, şunları söylemişti:

"(...) Aslında bu fona giren çıkan sayısı bu sayıdan daha fazla. Toplam sayı 48. Bu sayıyı Seçil Erzan’ın Denizbank yetkilileri ile birlikte hazırladığını iddia ettiği, polisin evinde ele geçirdiği excel tablosundan anlıyoruz. Bunların tamamı, paralarını fona dolar olarak yatıranlar.

Bunların 20’si Seçil Erzan’ın ifadesine göre yatırdıklarından daha fazlasını alanlar. Bunların fon getirisi diye fazladan aldıkları miktar 13 milyon dolar seviyesinde. Bir de bu hayali fona TL olarak yatırım yapanlar var. Onların sayısı da 10. Bunlardan biri hariç tamamı yatırdıklarını fazlası ile Seçil Erzan’dan geri almışlar.

Bunlara fazladan ödenen para 16.6 milyon TL seviyesinde. Yine bu listeye göre Seçil Erzan’ın hiç açıklayamadığı, kimde olduğu bilinmeyen, kayıp bir 11 milyon dolarlık kısım var. (...)"

'SEN MASAL ANLATMAYA DEVAM ET'

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, detayları okurlarıyla paylaştı. İlk olarak Erzan ile Tanın Yılmaz arasında geçen 'konuşma trafiğine' değindi:

Tanın Yılmaz: Seçil, bugüne kadar Candaş’a kaç para verdin? Futbolculardan topladıklarını bu herif mi yedi yoksa? Başkaları var mı?

- Tanın Yılmaz: Ya da parayı yurtdışında mı?

- Seçil Erzan: Sadece 100 bin dolar aldı.

- Tanın Yılmaz: Geç allah aşkına.

- Seçil Erzan: Tanın inanmak istemiyorsun. Ben bu hale mi düşerdim öyle bir şey olsa.

- Tanın Yılmaz: Sadece bugün 150 dolar komisyon veriyorsun, kendine dürüst ol azıcık ya.

- Seçil Erzan: Vermiyorum Tanın.

- Tanın Yılmaz: 2 araba vb... 100 bin dolar ile mi oldu? Bu 2.5 milyon da sizin yurtdışına çıkarttığınız paralardan...

- Seçil Erzan: Saçma şeyler olmaya başladı ben şu an özgürlüğümün derdine düştüm 100 bin USD aldı.

- Tanın Yılmaz: Sen masal anlatmaya devam et, söylediklerine kendin bile inanmıyorsun.

'SORUŞTURMAYA YENİ ŞÜPHELİLER EKLENEBİLİR'

Yılmaz'ın Erzan'ı 'yurt dışına para kaçırmakla suçlamasına' dikkati çeken Erkin, devamında şunları kaydetti:

"Soruşturma dosyasında Seçil Erzan’a ait evde, polis araması sonucunda ele geçirilen ve Erzan’ın da ifadesinde dört gün boyunca bankada yaptıkları çalışma sonucunda hazırladıkları Excel tablosunda alınan sütununda 55 milyon dolar yazıya ödenen kısmında 44 milyon dolar yazıyor. Aradaki farkın ne olduğuna dair bir açıklama yok. 11 milyon dolar kayıp. 20 Kasım’daki duruşmada şikayetçi vekillerinin ve mahkeme başkanının ısrarlı soruları üzerine ‘para transferini en ince ayrıntısına kadar açıklayacağım' dedi Erzan. Bu açıklama sonrasında soruşturmaya yeni şüpheliler eklenebilir."

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