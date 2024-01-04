Kulis: Erdoğan, Ali Yerlikaya'ya 'Belediye konusuna neden soğuksun?' diye sordu; aldığı yanıt dikkat çekti

14 - 28 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde önceki yıllara göre bariz bir şekilde oy kaybı yaşadığı görülen AKP'de yerel seçim hesapları başladı. İktidar partisi, özellikle İstanbul ve Ankara'yı ana muhalefetten geri almanın yollarını tartışıyor.

Parti yönetimi, hafta boyunca hem il ve ilçe teşkilatları ile yapılan temayül yoklamalarını hem de anket sonuçlarını değerlendirmeye alacak.

Turktime.com yazarı Talat Atilla, bu kapsamda dikkati çeken bir iddiayı okurlarıyla paylaştı.

Atilla, kulislere dayandırdığı yazısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına mesafeli baktığının bilindiğini söyledi; ardından şunları kaydetti:

'NEDEN SOĞUKSUN?'

"(...) Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yerlikaya'ya 'Belediyecilik konusuna neden soğuksun?' diye sorduğu, Yerlikaya'nın da 'efendim talimatınız her ne olursa onu yaparım ama polemik- atışmaların bana göre olmadığını düşünüyorum.' dediği yönünde bir kulis bilgisi aldım.

Konuşmanın hangi sonuca bağlandığını bilmiyorum ama Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kazanacağına inanırsa Yerlikaya İstanbul'a aday olur."

AKP'de İstanbul için düşünülen aday sayısının üçe düştüğü, Yerlikaya'ya ek olarak eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın da favoriler arasında bulunduğu biliniyor.