Ekrem İmamoğlu: İstanbul'a ihanet ettik diyenler bir daha o koltuklara oturamayacaklar

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı lansman toplantısı düzenledi.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen lansmanda yerel seçimlerde yeniden aday olacak olan İmamoğlu, "Tam yol ileri" sloganıyla seçim çalışmalarını başlatacak.

Lansmanda açılış konuşmasını CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yaptı.

Çelik şunları söyledi:

“İstanbul 2019’dan beri katılımcı, adil bir yönetim tarafından yönetiliyor. Ekrem İmamoğlu yönetiminde önemli başarılar elde etti. Bu başarılar büyük engellemelere maruz kaldı. Hizmetleri engellemeye çalışanlara sesleniyorum. Burada cezalandırmaya çalıştığınız CHP değil, Ekrem İmamoğlu değil, İstanbullulardır ve İstanbullular bunu görüyor. Güzel yürekli ülkemizin güzel insanları bu tabloyu hak etmiyor. Bu yüzden tarihi bir seçim. 2028’e giderken halkımıza umut olacağız. Biz bu ülkenin çimentosuyuz. CHP, “Yurtta barış” diyen, “Dünya’da barış” diyen Gazi Mustafa Kemal’in partisidir. Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde halkın gönlüne sevgi tohumları ekeceğiz. İstanbul’un 39 ilçesinde 30 bin sandığı 100 bin kişiyle savunacağız. İstanbul’u yeniden kazanacağız. Bunu İstanbul İttifakı’yla başaracağız. Mutlaka kazanacağız, mutlaka kazanacağız, mutlaka kazanacağız!”

ÖZEL: İMAMOĞLU’NUN YENİDEN BEŞ YIL HİZMET VERMESİ İÇİN BİR ARADAYIZ

Ardından kürsüye CHP Genel Başkanı Özgür Özel çıkıp konuşmasını yaptı.

Özel'in sözlerinden satır başları:

“Napolyon’un bana dünyayı verseniz ona başkent yaparım dediği şehirde, Fatih Sultan Mehmet’in çağ açıp çağ kapattığı şehirde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu ülkenin ziğneti dediği şehirde beş yıldır hizmet veren Ekrem İmamoğlu’nun yeniden beş yıl hizmet vermesi için bir aradayız. Bir ülkenin olabilmesi için o ülkenin ordusunun sınırlarını koruması ve bir sözleşmesi olması lazım. Bir sözleşmemiz var. Hepimizin üzerinde mutabık olduğu bir anayasamız yok ama ilk dört maddesinde mutabık olduğumuz bir anayasamız var. O anayasa, değiştirilene kadar hepimizi bağlıyor. Eğer siz o anayasanın bir maddesini yok sayarsanız başka birinin de başka bir maddeyi yok sayma tartışmasını kabul edersiniz.

'ATALAY’I, KAVALA’YI, MATER’İ SELAMLAMAK İSTERİM'

Burada iki büyük ailenin temsilcileri var. Birisi Cumhuriyet Halk Partisi ailesidir, diğeri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’dir. Bu iki ailenin ortak bir çocuğu var: Tayfun Kahraman. Burada Tayfun Kahraman nezdinde, Can Atalay’ı, Osman Kavala’yı, Çiğdem Mater’i selamlamak isterim. Bu insanlar her biri temsil ettikleri meslek grubu yöneticileri olarak Gezi Platformu’nda yer aldılar. Bu insanlar dönemin başbakanıyla görüşmek istediler. Gezi’de bir kişinin daha burnunun kanamaması için çaba sarf ettiler. Bunun için altı madde istediler. Ne istiyorlardı: Ağaçları kesmeyin diyorlardı. Gezi Parkı’nı kesip yerine Topçu Kışlası yapmayın, AKM’yi yıkıp yerine AVM yapmayın, gençleri nezarethaneye atmayın diyorlardı. Bugün Gezi Parkı yerinde duruyorsa Mücella Yapıcı sayesinde, Can Atalay sayesinde, Mine Özerden sayesinde duruyor. Bugün AKM, AKM olarak duruyorsa arkadaşlarımız sayesinde duruyor. Bu insanlar her biri temsil ettikleri meslek grubu yöneticileri olarak Gezi Platformu’nda yer aldılar. Bu insanlar dönemin başbakanıyla görüşmek istediler. Gezi’de bir kişinin daha burnunun kanamaması için çaba sarf ettiler. Bunun için altı madde istediler. Ne istiyorlardı: Ağaçları kesmeyin diyorlardı. Gezi Parkı’nı kesip yerine Topçu Kışlası yapmayın, AKM’yi yıkıp yerine AVM yapmayın, gençleri nezarethaneye atmayın diyorlardı. Bugün Gezi Parkı yerinde duruyorsa Mücella Yapıcı sayesinde, Can Atalay sayesinde, Mine Özerden sayesinde duruyor. Bugün AKM, AKM olarak duruyorsa arkadaşlarımız sayesinde duruyor.

Şimdi diyorlar ki bunlar bize darbe yapmaya çalıştılar. Mahkeme salsa da salmam diyor. Her şeye ben karar veririm diyor. Ama İstanbul’un iki güzide takımı 100’üncü yılın son derbisini oynayacak. Alıp onları Riyad’a götürüyorlar. Sanki bilmezmiş gibi onlar gelince Anıtkabir’e gitmiyorlar. Sanki bilmezmiş gibi senin bir adım önüne gelip ‘Merhaba asker’ diye Türkçe selamlamaktan yani Türkçe’yi saygıyla ağzına almaktan imtina eden birinin ne yapacağını bilmezmiş gibi İstanbul’un, İzmir’in Türkiye’nin hak ettiği son derbiyi götürüyor ve orada Gazi Mustafa Kemal’i utanmadan pazarlık konusu yapmaya niyetleniyorlar sonra biz çıkıp her şeyden sen sorumlusun da bu konuda neden sorumlu değilsin diye sorduğumuzda açıklama yaptırıyorlar cumhurbaşkanımızın bu konuda bir dahli yok, bunu kulüplere sorduk biz yaptık diye. Dahlin yoksa Gezi’den de elini çek, dahlin yoksa bu milletin evlatlarından elini çek. Yok her şeyi sen biliyorsan o maçı da oraya sen götürdün, o Suudi Arabistanlıların İstiklal Marşı’nı okutmayız diyecek hadsizliğin sorumlusu da sensin Recep Tayyip Erdoğan.

Biz bu ülkeye önce bağımsızlığı getiren partiyiz. Sonra bu ülkeye çok partili rejimi, parlamenter rejimi getiren partiyiz. Sonra bu ülkeye sosyal devlet anlayışını ve sosyal belediyeciliği getiren partiyiz. Türkiye’de yerel yönetimler tarafından ilk kez ortaya konulan kentsel dönüşümden toplu konut projelerine, metrodan metrobüse, hafif raylı sistemden biyolojik arıtma tesislerine kadar bugün bir çoğu bu salonda olmayan Cumhuriyet Halk Parti’li sosyal demokrat belediye başkanlarının ve onların inanmış kadrolarının eseridir. İstanbul’da ilk metronun temeli 1991’de Nurettin Sözen tarafından, İzmir’de Yüksel Çakmur tarafından atılmıştır.

‘BİR TAKIM ÇIKAR ÇEVRELERİNİN ARTIK İSTANBUL’UN KANINI EMMESİNE MANİ OLDUK’

Biz geldiğimizde israfı keseceğiz, hortumları keseceğiz, küçük bir sınıfa hizmet yerine hizmeti 16 milyona yayacağız demiştik. Birileri yüzde 89 garibandan vergi alıp, godamandan yüzde 11 vergi alırken halen vergiyi tabana yaymaktan bahsededursun biz hizmeti tabana, hizmeti İstanbul’a, hizmeti 16 milyon kişiye yayıp bir takım çıkar çevrelerinin artık İstanbul’un kanını emmesine mani olduk. Tüm hesap kitabımız bunu ortaya koyuyor. Hani birilerine peşkeş çekilenler İstanbul’a hizmet olarak döndü. Bütün bunlar bittikten sonra Üsküdar’daki deniz karaya yürümeyecek. Bu yıl İstanbul’da yağan her yağmurda İstanbul’a imreniyoruz bu kadroyu tebrik ediyoruz. Bizim karşı olduğumuz şey Fatih Sultan Mehmet’ten emanet bu şehre İstanbul’un iradesi ile değil tek adamın iradesiyle yönetilmesine karşı çıkıyoruz. Hiçbir adaydan çekincemiz yok. İstanbul’u bir beş yıl daha yönetecek olan Ekrem İmamoğlu’nu davet ediyorum."

İMAMOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, lansman toplantısında tezahüratlar eşliğinde kürsüye çıktı.

İmamoğlu'nun açıklamaları ise şöyle:

"Mustafa Kemal Atatürk, 10’uncu yıl nutkunda şöyle der: Az zamanda büyük ve önemli işler yaptık. Ve ardından şöyle devam eder: Fakat asla yaptıklarımızı asla kâfi görmeyiz. Çünkü çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Hazır mıyız İstanbul? Aziz Atatürk’ten aldığımız ilhamla az zamanda büyük ve önemli işler başardık. Bunca engele rağmen başardıklarımız bize güven ve cesaret veriyor. Sizlerin iradesiyle 2019 yılında köklü bir değişim başardık. Sizlerin desteğiyle biz başardıkça onlar 25 yılda yaptıklarını her gün ama acemice her gün hararetle bizim dört buçuk yılımızla kıyaslamak zorunda kaldılar. İnanın bu başarı hepimizin başarısıdır. Tüm inancımla söylüyorum, İstanbul olarak başarmaya devam edeceğiz. 31 Mart 2024’te sizlerin iradesiyle İstanbul’u yeniden kazanacağız. Ve Allah’ın izniyle daha büyük işler başaracağız. Çünkü engellemelere karşı bağışıklık kazandık. Hizmet ürettik tecrübe kazandık. Artık küçüldükçe küçüldü o engelleme refleksleri. Toza dönüştü görmüyoruz onları artık. Başarıya nasıl ulaşacağımızı artık çok daha iyi biliyoruz.

‘İSTANBUL 16 MİLYONUN, İSTANBUL HERKESİN’

Artık İstanbul senin. O, ‘İstanbul benim’ diyen tek kişiden kurtuldu. İstanbul 16 milyonun, İstanbul herkesin. Bizim devraldığımız belediyede metro projeleri tamamen stop etmişti. Bazıları bir buçuk yıldır duruyordu. Bazıları 2016, 2017’de ihale edilmesine rağmen hiç başlanmamış haldeydi. İştirak şirketleri vergi borcuna batırılmış ve ihale yasaklısıydı. Bugün o parlak isimleriyle tekrar Türkiye’nin markası haline gelen iştiraklerimiz ne yazık ki İBB’nin bile ihalesine giremiyordu. Kasasında sadece altı milyon lira bırakılmış bir belediyeydi. Altı milyon lira ne demek biliyor musunuz 2019’da? İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir saatlik bile gideri değildi. Tabii enflasyon, döviz kurları ve işsizlik aldı başını gitti. Milletçe fakirleştik. Biz de İBB olarak gerçekten fakirleştik. Yürüttüğümüz her projenin bedeli dört kat beş kat bu dönemlerde artıyor oldu. İhaleler iptal edildi. Artan krizden dolayı hükumetin çıkardığı bir genelgeyle yüzde 15’in altında olan müteahhitler tek tek işleri iptal ediyorlardı. Her yürüttüğümüz projenin maliyeti artarken israfı bitirdiğimiz için biz bu zor dönemde bile onların ürettiği işlerin iki katını onların harcadıkları bütçenin yarısına bitirmeyi başardık.

'BİZ 6 MAYIS’TA ÇIKARTTIĞIMIZ O CEKETİ HİÇ GİYMEDİK'

(İmamoğlu 2019 seçimlerinde olduğu gibi ceketini çıkardı)

Sayın Genel Başkanım, biz 6 Mayıs’ta çıkarttığımız o ceketi hiç giymedik!

İlk kez bizim dönemimizde 300 bin üniversiteliye burs, 350 bin ilk ve ortaöğretim öğrencisine eğitim desteği verdik. Hani yıllarca dediler ya CHP bizim burs vermemizi engelliyor. İki türlü yalan söylüyorlar. Birisini söyleyeyim: Hayır, engellemiyorlar. Burs verdiler. Ama nasıl verdiler? Onlar çok şanslı insanlara burs verdiler. Bazı insanlara 200 bin dolar, 150 bin dolar verip sonra onları milletvekili ve parti yöneticisi yaptılar. Biz ise sadece bu yıl 100 bin kişiye kişi başı yedi bin 500 liradan 750 milyon lirayı anasının ak sütü gibi milletin evlatlarına verdik.

'ALLAH AŞKINA KİM İNANIR BUNA?'

Beş bini aşan öğrencimiz var. Mecidiyeköy’ün meydanından Kadıköy’ün meydanına kadar yurt yapıyoruz. Oraya bir rezidans dikebilirdik. Mecidiköy Meydanı’ndaki yere ticaret alanı dikebilirdik. Hayır, arkadaşlarımızla oturduk burada yurt yapacağız dedik. Niçin? Çünkü öğrenciler İstanbul’a gelemiyor. 500 bini aşkın öğrenci ya üniversiteyi bıraktı, ya üniversiteye devam edemedi ya da üniversiteye başlayamadı. Gençlerin hayalleri yıkılıyor. O yüzden yurt yapmaya devam edeceğiz. İstanbul’un krizlere ve afetlere direncini arttırdık. Dört yılda 91 nazım imar planı güncelledik. Bakın bizden önce belediye meclis çoğunluğu da onlardayken yapamadıkları 100’e yakın imar planını başta AKP'li belediyeler olmak üzere bütün belediyelerle istişare içerisinde, şeffaflıkla çıkardık. Bu sayede binlerce vatandaşımız 40-50 yıl bekledikleri tapularının sahipleri oldular. 2019’da biz seçilmemiş olsaydık neler olurdu? Herkes bir düşünsün. Bu şehrin geçmişinden kesitlerle düşünsün. Bu şehrin halka çevrilmiş kaynakları, israf düzeni temsilcilerinin cebine akmaya devam ederdi. Bu şehrin gurur kaynağı olan halkçı belediyecilik yerine Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği halkçılık ilkesinin neferleri olarak bizlerin uygulamasının uygulamaları yerine ‘Ben yaptım oldu’ diyen belediyeciliğe devam etselerdi çevreyi talan etmeye devam ederlerdi. Sayın Genel Başkanım, bu maç işine değindiniz. Şunu söylemeden gidemeyeceğim. Bir bakanın açıklaması şöyleydi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yangını söndürmek için araçları harekete geçirdik." Yangını söndürmek için tensip arayan akıl buradan kalkacak iki takımı Suudi Arabistan’a götürecek. Allah aşkına kim inanır buna?

'HERKESE ŞİKAYET EDECEĞİM'

İstanbul’da hizmet ziyafeti başlayacak. Sizlerin kararlı iradesi görüldükten sonra iktidar artık daha fazla vatandaşla inatlaşamayacak. Biz de hiçbir siyasi hesaba kapılmadan evet hükumetle birlikte daha çok ve daha yakın çalışacağız. Bunun başka bir yolu yok. Hiçbir iktidar ülkenin en büyük şehrinin açık ve net iradesini yok sayamaz, sayamayacak. Yok sayarsa millet de onları yok sayacak, gönderecek. O yüzden bizimle birlikte çalışacaklar. Bu şehir yaşayan herkesin şehri olacak. Gayrimüslimlerin de şehri. Bu şehir, Kürtlerin de şehri. Bu şehir bu şehirde yaşayan Caferilerin de şehri. Boşnakların da şehri. Aynen 86 milyon vatandaşımızın şehri olduğu gibi. Bu şehir Romanların şehri. Bu şehirde yaşayan herkes bu şehrin sahibi olacak. Sefaköy-TÜYAP-Beylikdüzü metro hattı. Kredisi hazır, projesi hazır. Bir imza bekliyor. Seçim boyunca o imzayı atana kadar ben sayın Cumhurbaşkanı’nı ve bütün yetkilileri, dört milyon insanın yaşadığı Bakırköy’den Beylikdüzü’ne, Büyükçekmece’den Avcılar’a, Küçükçekmece’den Başakşehir’e herkese şikayet edeceğim. Bir mürekkep bir kalem. Ne kefaret istiyoruz ne bir şey! Sadece onay.

'2036 OLİMPİYATLARI’NI İSTANBUL’A BİZ GETİRECEĞİZ!'

İlk dönemimizde İstanbul’un yaratıcılığını açığa çıkaracak projelere kabul ediyorum ki istediğimiz kadar ağırlık veremedik. Yeni dönemde öncelikle hedeflerimiz arasında bu da var. Dünyanın yaratıcı sermayesinin bir kısmını İstanbul’a akması için hep birlikte çalışacağız. 2027 Avrupa Oyunlarını ve iddia ediyorum ki biz attığımız temeli yarım bırakmayız. Başladığımız işi yarım bırakmayız. 2036 Olimpiyatları’nı İstanbul’a biz getireceğiz!"

Ekrem İmamoğlu, Özel ve Özgür Çelik, İmamoğlu'nun konuşmasını bitirmesinin ardından aile pozu verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem