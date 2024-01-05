Kulis: "Erdoğan İstanbul için kasada sakladığı o ismi açıklayacak"

Gazeteci Sevilay Yılman, AKP'nin İstanbul'da kimi aday göstereceğine ilişkin aldığı kulis bilgilerini paylaştı.

X hesabından paylaşım yapan Yılman, Erdoğan'ın sürpriz bir aday çıkaracağını söyledi.

Yılman'ın paylaşımı şöyle:

Ankara’dayım Kulisler bayağı hareketli…

Hemen her yerde CB Erdoğan’ın 7 Ocak’ta açıklayacağı İstanbul adayının kim olabileceği konuşuluyor. Çok güvendiğim bir kaynağım şöyle bir analiz yaptı;

“Erdoğan yoklayarak kafa karıştırmayı çok sever ama sonunda yine de tecrübelerine güvenerek karar verir. Selçuk Bayraktar ismini yoklattı. Ali Yerlikaya ismini de yoklattı. Murat Kurum, Fahrettin Koca isimlerini de… Gerçekten de Bayraktar yapılan simülasyonlarda Ekrem İmamoğlu’nu en az 4 puanla geride bırakıyor.

Diğer isimler ise kafa kafaya götürüyor seçimi.

Fakat yaz bir kenara! CB bunların hiçbirini aday göstermeyecek! Kasada sakladığı o ismi açıklayacak. Ve bu isimle bir taşla 3 kuş vuracak!”

Peki kim bu taş? Eski TOKİ Başkanı, Fatih’in mevcut belediye başkanı Ergün Turan…

Kaynağıma göre Turan’la hangi kuşları vurmayı hedefliyor Erdoğan? BİR; İmamoğlu’nun çok güvendiği Trabzon lobisinin aklını, Trabzonluların çok değer verdiği Ergün Beyle karıştıracak… İKİ ;ToKi’nin en başarılı başkanı olan Turan ile İstanbul’un en büyük ihtiyacı olan kentsel dönüşümde hızlı ve en doğru çözümün umudu olarak ciddi bir iddia koyacak! ÜÇ; Ekonomik olumsuzluklardan, pahalılıktan şikayet eden ve sandığa gitmeyeceğini söyleyen öfkeli, endişeli AK Parti seçmenini İstanbul’un en başarılı AK Partili ilçe belediye başkanı olan Ergün Turan’la yeniden konsolide edip, sandığa taşıyacak…

Bakalım bu analiz tutacak mı?