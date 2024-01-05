Fatih Portakal, AKP'nin üç büyükşehir adayını açıkladı: 'Gönülsüz ama emir demiri keser'

31 Mart yerel seçimlerinde AKP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları merak edilirken, gazeteci Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Fatih Portakal, AKP'nin üç büyükşehir adayını açıkladı: 'Gönülsüz ama emir demiri keser'

CHP'nin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ı yeniden aday yapacağının kesinleşmesinin ardından gözler AKP'nin büyükşehir adaylarına çevrildi. AKP'de aday belirleme mesaisi devam ederken, yeni gelişmeyi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan duyurdu. Erdoğan "Pazar günü İstanbul adayını duyacaksınız. Ankara adayını, seçim beyannamemizi, Ankara’da açıklayacağız. Pazar günü adayların hemen hemen yarısını açıklarız" açıklamasını yaptı.

Sözcü TV'de ana haber bültenini sunan Fatih Portakal ise canlı yayında çok net ifadelerle AKP'nin 3 büyükşehirde adaylarının kimler olacağını açıkladı.

PORTAKAL CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Gazeteci Fatih Portakal canlı yayında "AK Parti'nin adayları artık netleşti" gibi diyerek o isimleri açıkladı.

Portakal şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'nin İstanbul adayı Ali Yerlikaya. Yüzde 90. Ali Bey istemiyor ama gönülsüz. Ancak emir demiri keser"

Fatih Portakal, AKP'nin üç büyükşehir adayını açıkladı: 'Gönülsüz ama emir demiri keser' - Resim : 1

"Ankara'da Turgut Altınok kesin gibi. Eski Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir'den aday gösterilecek. Kendisi bir önceki dönemde İzmir'den milletvekiliydi. Ancak CHP'nin adayı Tunç Soyer olursa başka bir aday çıkartacaklar"



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Ali Yerlikaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2024 Yerel Seçimleri
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