AKP'de İstanbul için üç isim sona kaldı: Erdoğan'ın ısrar ettiği kriter ortaya çıktı

AKP'de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday göstermek için üç ismin öne çıktığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca 'Karadenizli olsun' diye ısrar ettiği öğrenildi.

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AKP'de İstanbul için üç isim sona kaldı: Erdoğan'ın ısrar ettiği kriter ortaya çıktı

14 - 28 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde önceki yıllara göre bariz bir şekilde oy kaybı yaşadığı görülen AKP'de yerel seçim hesapları başladı. İktidar partisi, özellikle İstanbul ve Ankara'yı ana muhalefetten geri almanın yollarını tartışıyor.

Parti yönetimi, hafta boyunca hem il ve ilçe teşkilatları ile yapılan temayül yoklamalarını hem de anket sonuçlarını değerlendirmeye alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da önümüzdeki günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmesi ve adaylara dair son analizlerini yapması bekleniyor.

DW Türkçe'de yer alan habere göre İstanbul'da yapılan temayül yoklamalarında eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İstanbul Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ön planda çıktı.

Ancak anket çalışmaları ve bazı kanaat önderleri ile yapılan görüşmelerin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da adı güçlü adaylar arasında gösterilmeye başlandı.

Geçen cuma günü programlarını iptal ederek İstanbul'a giden Yerlikaya'nın da İstanbul'un ilçe ve mahallelerindeki 2019 yılındaki seçim sonuçlarını analiz ettirdiği öğrenildi. Son aylarda uyuşturucu ve suç çetelerine yönelik operasyonları artırması sebebiyle muhalefetten de övgü alan Yerlikaya'nın önceleri adaylığı istemediği, ancak bu fikrinde değişiklik olduğu belirtiliyor.

Yerlikaya'nın muhalif seçmenin de 'beğenisini kazanan' sosyal medya paylaşımlarının sebebinin de bu olduğu yorumları yapılıyor.

'YERLİKAYA BİRKAÇ ADIM ÖNDE'

Üst düzey bir AKP yöneticisi, Yerlikaya isminin daha fazla dillendirildiğini doğruladı. Kurmay, "Yerlikaya, her ne kadar temayülden adı ilk sırada çıkmasa da kamuoyundaki algısı, İstanbul'u bilen bir isim olması, vatandaştaki karşılığı nedeniyle şu an için adaylar arasında bir, hatta birkaç adım önde denebilir" ifadelerini kullandı.

Murat Kurum'un adaylık ihtimalinin ise giderek zayıfladığı belirtiliyor. Kurum'un devre dışı kalmasında milletvekili olması ve Meclis'teki kritik sandalye dağılımı da gösterilen gerekçeler arasında.

'KARADENİZLİ ADAYDA ISRARLI'

İstanbul için Karadenizli adayda ısrarlı olduğu söylenen Erdoğan'ın bu önceliğini de şimdilik geri plana attığı kaydediliyor. Ancak Erdoğan için hala Ergün Turan önemli seçeneklerden birisi durumunda.

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AKP Anket Murat Kurum Ali Yerlikaya İstanbul Recep Tayyip Erdoğan
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