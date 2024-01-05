Ahmet Hakan'dan AKP kulisi: 'Bu işlerden iyi çakanları yokladım, sonucu açıklıyorum'

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AKP'nin Ankara ve İstanbul adaylarıyla ilgili son kulis bilgilerini aktardı.

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Ahmet Hakan'dan AKP kulisi: 'Bu işlerden iyi çakanları yokladım, sonucu açıklıyorum'

31 Mart seçimlerine 3 aydan kısa bir süre kala partilerin aday belirleme telaşı da hızlandı. İktidar partisinin adayları merakla beklenirken, Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi.

"Kulislere daldım çıktım. Sağı solu yokladım. Kulağı deliklerle görüştüm. Ağzı sıkıları konuşturmaya çalıştım. Bu işlerden iyi çakanları yokladım. Elde ettiğim sonucu açıklıyorum." diyen Hakan yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti İstanbul adayı: Murat Kurum. - AK Parti Ankara adayı: Turgut Altınok. Kesin mi? Tabii ki değil. Son ana kadar kesin değil. Ama ihtimalleri yüzde olarak şöyle yazabilirim; Murat Kurum’un aday olma ihtimali yüzde 75. Turgut Altınok’un aday olma ihtimali yüzde 75. Eksi yüzde 25’i ihtiyat payı olarak görün lütfen."

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