11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Büyükçekmece'de oturduğu binanın 11'inci katından düşen 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Polis olay yerinde inceleme yaparken çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sitede yer alan 16 katlı binada oturan Batuhan Ş. (13), henüz belirlenemeyen nedenle 11'inci kat merdivenlerindeki pencereden bahçeye düştü.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine siteye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, kalbinin durduğu belirlenen Şahin'e kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan Şahin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (AA)

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