Tıp Profesörü Hüsnü Çaksen'in MS makalesi gündem oldu: Allah'tan gelen bir ceza olduğuna inanıyoruz

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hüsnü Çaksen'in, multipl skleroz (MS) hastalığına ilişkin görüşü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Prof. Dr. Hüsnü Çaksen’in kaleme aldığı makalede, MS hastalığı ile ilgili olarak "MS hastalığının sebebinin Allah'tan gelen ceza ya da sınav olduğuna inanıyoruz" açıklaması tartışmalara neden oldu.

TamgaTürk'ün aktardığına göre Prof. Dr. Hüsnü Çaksen'in SMA ile ilgili yazdığı makaleye tepkiler çığ gibi büyürken bilimsel çerçeveden uzak, dini inançları temel alan bir bakış açısını yansıtması nedeniyle tepki çekti. Birçok kişi, bu tür görüşlerin bilimsel gerçeklere dayanmadığını ve hastalığın doğru anlaşılması için bilimsel araştırmalara odaklanılması gerektiğini savundu.

“MS hastalığının doğaüstü nedenleri vardır. MS hastaları, Allah tarafından cezalandırıldıkları ya da sınava çekildikleri içim hastadırlar” ifadeleri kamuoyundan tepki topladı.