Türkiye'de aynı duruma düşen sadece 3 kişi var: Başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi

4 Eylül 2023'te Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-4 savaş uçağının yardımcı yakıt tankı, Ankara semalarındaki uçuş sırasında bilinmeyen bir nedenle koparak, TPAO'nun açık otoparkına düştü. Yürekleri ağza getiren olaya hiç can kaybı olmaması mucize gibi karşılanırken 3 araç pert oldu. Peki o 3 aracın masraflarını kim karşıladı? Ya da masrafları karşılandı mı?

3 ARAÇ SAHİBİNDEN BİRİ DE O

Mehmet Burkay Ünlügiyen o mağdurlardan biri. Pert olan 3 araçtan biri ona ait. Ve aracının kaskosu da yoktu. Başına gelenleri anlatan talihsiz adam duyanlara "senin başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir" dedirtti.

Show Haber'in haberine göre "Duyunca gittim. Yakıt tankını aracın üzerinde görünce şoke oldum." diyen Ünlügiyen aracında kasko olmadığı için Milli Savunma Bakanlığı'nın kapısını çaldı. MSB önce sulh yolunu önerdi. Taraflar kabul etti. Ancak istenilen sonuç çıkmadı. İkinci adres olarak sulh mahkemesine tespit davası açılması istendi.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Ünlügiyen oradan da istediğini alamadı. Daha sonra bilirkişi raporu geldi ancak rapor mağdurda büyük hayal kırıklığı yarattı. Sebebi ise perte çıkan 1 milyonluk aracına 440 bin lira bedel biçildi. Mağdur Ünlügiyen rakamı görünce şaşırdı ve kabul etmedi. MSB'den kendine hiçbir teklif gelmediğini belirten talihsiz adam, "MSB bize bu fiyatları da ödeme taraftarı değil" dedi.

İSYAN ETTİ

Uzlaşma sağlanamaması üzerine mağdur isim konuyu yargıya taşıdı. O sırada aracın içinde olmadığı için kendini şanslı gören ünlü giyen, "Çiziği bile yoktu. Sadece tampon boyalıydı. Değişine bile yoktu." Aracımın değeri 1 milyon. Bilirkişiden bana arabanın ederinin yarısı kadar para geldi. 440 bin lira." diyerek isyan etti.

O DÖNEM NE DENİLMİŞTİ?

Zararın kasko poliçesi ile giderilebileceği, sigorta şirketinin ödediği tazminatın savaş uçağının mali sorumluluk poliçesine rücu edilebileceği belirtilmişti. Kasko poliçesi olmayıp, sadece trafik sigortaları mevcut araç sahiplerinin ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na başvurup, savaş uçağının mali sorumluluk poliçesinden hasarın giderilmesini talep edebileceği ifade edilmişti.



