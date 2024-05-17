Manisa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup eden Beşiktaş Emlakjet seride öne geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Beşiktaş Emlakjet, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

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Manisa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup eden Beşiktaş Emlakjet seride öne geçti

Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 92-74 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı 18 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak. İki galibiyete ulaşan takım bir üst tura yükselecek.

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 21, Needham 23, Mitchell 7, Kerem Kuthan Konan 4, Delgado 12, Allman 14, Yiğit Arslan 5, Samet Yiğitoğlu 6, Berkan Durmaz, Yağız Aksu

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 14, Cruz 12, Luther, Anderson 16, Terry 11, Sinan Sağlam 2, Ege Arar 4, Mustafa Baki Görür 8, Dorukhan Engindeniz 5, Barış Çağan Özkan 2, Ayberk Olmaz

1. Periyot: 20-18

Devre: 45-40

3. Periyot: 69-62

Kaynak: AA

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