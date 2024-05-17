Manisa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup eden Beşiktaş Emlakjet seride öne geçti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Beşiktaş Emlakjet, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 92-74 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı 18 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak. İki galibiyete ulaşan takım bir üst tura yükselecek.
Salon: BJK Emlakjet
Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Beşiktaş Emlakjet: Mathews 21, Needham 23, Mitchell 7, Kerem Kuthan Konan 4, Delgado 12, Allman 14, Yiğit Arslan 5, Samet Yiğitoğlu 6, Berkan Durmaz, Yağız Aksu
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 14, Cruz 12, Luther, Anderson 16, Terry 11, Sinan Sağlam 2, Ege Arar 4, Mustafa Baki Görür 8, Dorukhan Engindeniz 5, Barış Çağan Özkan 2, Ayberk Olmaz
1. Periyot: 20-18
Devre: 45-40
3. Periyot: 69-62
Kaynak: AA