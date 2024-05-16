Ebrar Karakurt: Bugün sahada herkes çok iyi iş yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt, 3-1 sona eren Hollanda galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Karakurt, dünkü Japonya mağlubiyetinin ardından bugün oynadıkları maçta iyi reaksiyon göstererek galibiyete uzandıklarını ifade etti.

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Ebrar Karakurt: Bugün sahada herkes çok iyi iş yaptı

FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki ikinci maçında Hollanda'yı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncusu Ebrar Karakurt, dünkü Japonya mağlubiyetinden sonra iyi reaksiyon gösterdiklerini söyledi.

Ebrar, Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, "Filenin Sultanları" olarak 2024 yılı milli takım sezonunu Antalya'da açtıklarını anımsattı.

Milli takım taraftarını sahada "yedinci oyuncu" olarak gördüklerini ifade eden milli voleybolcu, seyirciyle Antalya'da özlem giderdiklerini belirtti.

Seyirciye desteklerinden dolayı teşekkür eden Ebrar, şöyle konuştu:

"Bugün sahada gerçekten bütün herkes çok iyi iş yaptı. Umarım nice galibiyetlere. Dünkü Japonya mağlubiyetinin ardından gerçekten iyi reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyoruz. Japonya'ya karşı oynamak daha zordu. Bugün galibiyet almak daha kolaydı. Hollanda'yı da mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

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A Milli Kadın Voleybol Takımı Ebrar Karakurt Filenin Sultanları
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