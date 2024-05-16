Alex de Souza, Antalyaspor ile anlaşmaya vardı

Sezon sonunda Sergen Yalçın ile yollarını ayıracak Antalyaspor’da Alex de Souza için geri sayım başladı. Volkan Demirel ve Kenan Koçak gibi isimlerle de temas kuran Kırmızı-Beyazlılar, Brezilyalı teknik adamla her konuda anlaşmaya varırken, imzalar da atıldı.

BREZILYA’DA İMZALADI

Ajansspor'dan Koray Geçgel'in haberine göre Antalyaspor, hazırlanan sözleşmeyi hafta başında Brezilya’ya gönderirken, 46 yaşındaki futbol adamı anlaşmayı resmen imzaladı.

ALEX, 1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Brezilyalı’nın imzaladığı 1+1 yıllık sözleşme, Kırmızı-Beyazlı yetkililerin eline ulaştı. Sergen Yalçın ile yolların resmi olarak ayrılmasının ardından anlaşmanın Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirilmesi bekleniyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TÜRKİYE'YE GELECEK

Alex de Souza’nın önümüzdeki hafta da Türkiye’ye geleceği ifade edildi.

CORİTİBA'NIN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Antalyaspor ile sözleşme imzalayan Alex de Souza, hafta sonunda eski takımı Coritiba’dan gelen teklifi reddetti. Antalyaspor ile anlaşma sağladığını belirten Brezilyalı, Coritiba’ya teşekkür ederek Türkiye’de çalışacağını bildirdi.

ALEX'İN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2021 yılının Nisan ayında teknik direktörlük kariyerine başlayan Alex de Souza ilk deneyimini Brezilya temsilcisi Sao Paulo’nun U20 takımıyla yaşadı. Alt yaş takımıyla 25 maça çıkan Alex de Souza burada 15 galibiyet 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alırken 1.96 maç başına puan ortalaması elde etti.