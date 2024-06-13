Diyanet İşleri'nin araba sevdası: Erbaş’ın, özel kalemine 4,5 milyon TL değerinde yeni makam aracı alındı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tepkiler üzerine Audi A8’i Diyanet Vakfı’na göndermek zorunda kalırken, Özel Kalemi ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başkanı Hasan Güçlü’ye yeni bir makam aracı daha satın alındığı öğrenildi.

SİVİL PLAKA DETAYI

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalemi ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başkanı Hasan Güçlü, 2022 model aracını koruma ekibine devretti. Aracın devrinin hemen ardından Güçlü için lüks bir araç temin edildi.

Güçlü için Diyanet Vakfı üzerinden alındığı bildirilen aracın güncel piyasa değerinin 4,5 milyon TL olduğu belirtildi. Güçlü’nün koruma ekibine verdiği 2022 model aracının sivil plakalı olduğu ve hafta sonları ile tatillerde de kullanıldığı dile getirildi.

Yeni aracın Skoda Superb 4X4 özel üretim olduğu belirlendi. Diyanet içinde, garaja bir lüks araç daha eklenmesinin ardından rahatsızlık yaşandığı öne sürüldü. Güçlü’yle ilgili, “Devlet ve vakıf malını istediği gibi kullanıyor. Soyadı gibi ‘Güçlü’ konumda. Hem Özel Kalem hem de Teftiş Başkanlığı yapıyor. Şikâyet edilse bile kendi dosyasını kendisi kapatıyor” yorumunda bulunduğu iddia edildi.

GARAJ TIKA BASA DOLU

Diyanet’in garajında, Erbaş’ın kullanması için halen 5 lüks araç tutuluyor. Garajdaki araçlar şöyle:

• İki adet Mercedes

• Bir adet zırhlı Mercedes

• Bir adet kırmızı TOGG

• Bir adet Mercedes Vito